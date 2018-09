Rafaella Crepaldi é maquiadora Regional das Nars para América Latina Foto: Cedida pela Nars/Divulgação

O Brasil é um país mais que reconhecido na indústria da moda. Os nomes de brasileiras sempre são destaque quando se fala sobre modelos relevantes internacionalmente. Mas a exportação de talentos daqui para o mundo não para por aí. Também temos maquiadores que integram times internacionais de marcas de beleza e participam de semanas de moda ao redor do globo. Rafaella Crepaldi, makeup stylist regional da empresa NARS na América Latina, está nesse seleto time. A paulistana está nos bastidores da semana de moda de Nova York, que ocorre até sexta-feira, 16.

Nesta edição do evento, a maquiadora integra as equipes de beleza da Nars para os desfiles de Alexander Wang, Adeam e Philip Ayler.

Em três anos de atividade nos bastidores da semana de moda de Nova York, Rafaella já teve a chance de atuar com profissionais consagrados da área.

“Geralmente, sou primeira assistente de maquiadores renomados e aprendo muito. Uma oportunidade especial foi poder trabalhar com Guido Palau, embaixador Internacional da Redken, em um desfile de Alexander Wang em que ele assinou o cabelo. Foi super emocionante, pois meu pai estudou com Palau”, conta a maquiadora.

Segundo Rafaella, apesar da distância entre Brasil e Estados Unidos, é possível aprender alguns truques que podem ser usados na nossa realidade. Um deles é usar produtos oleosos, como a vaselina, para dar um aspecto molhado e saudável para a pele ressecada. A artimanha também é útil para não deixar corretivos e poros marcados. “Basta espalhar o produto na mão, aquecer e aplicar para devolver o aspecto de saúde”, diz a profissional.

Para produzir uma maquiagem monocromática moderna, a dica de Rafaella é usar o batom nos lábios; no olhos, como se fosse uma sombra; e nas bochechas, no lugar do blush.

