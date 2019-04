Paletas de sombras e iluminadores, batons, lápis de olhos, pincel e blush inspirados na série Game of Thrones chegam nas lojas Sephora do Brasil no segundo semestre. A coleção limitada é um lançamento da Urban Decay, marca 100% livre de crueldade com animais.

Os produtos têm tudo para serem tão desejados pelo fãs da saga quanto um dragão. Porém, vale a pena preparar o coração e o bolso porque o preço de alguns itens pode ser tão alto quanto o do trono de ferro.

Conheça a linha:

Lip & Cheek Tint Dracarys: esse produto dá um tom avermelhado translúcido nos lábios e bochechas. A sugestão é aplicar de uma a duas gotas com as pontas dos dedos. Preço: R$ 199

Paleta de sombras Game of Thrones: a paleta 3D reúne 20 sombras temáticas para os principais grupos em disputa en Westeros. A Casa Targaryen é representada pelo brilho de pedras preciosas); a Casa Lannister traz o metal fosco e reflexo metálico; a Casa Stark tem mates esfumados e brilhos neutros; e os White Walkers vêm com brilhos frios e gelados. O cosmético ainda tem quatro tons holográficos que podem ser misturados com as outras sombras. Preço: R$ 409

Batons: são quatro cores: Cersei Lannister (bronze metálico brilhante), Daenerys Targaryen (vermelho quente metálico), Sansa Stark (nude pêssego quente), e White Walker (vinho profundo). Preço: R$ 99

Paleta de iluminadores Mother of Dragons: composta por três tons Afterglow, incluindo Drogon (rosa gliterizado), Viserion (nude dourado metálico) e Rhaegal (bronze metálico). Os iluminadores duram até oito horas e podem ser usados individualmente ou em camadas para criar efeitos personalizados. Preço: R$ 269

Pincel para sombras Needle: criado para criar linhas nos olhos. Preço: R$ 169

Pincel para olhos inspirado na espada de Jon Snow em aço valiriano: específico para aplicar e esfumar sombras. Preço: R$ 169

Lápis 24/7 Glide-On à prova d’água: cor Lannister Gold (ouro metálico), Winterfell Snow (branco iridescente), Dragon Smoke (preto holográfico), e O rei da noite (verde-azulado escuro metalizado). Preço: R$ 149