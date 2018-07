Apesar de achar que não devemos sair por aí enlouquecidas estourando o limite do cartão de crédito a cada lançamento da indústria de cosméticos (expliquei minha opinião nesse post “Pare de gastar dinheiro com esses 5 produtos de beleza”), alguns itens merecem atenção especial e um investimento maior mesmo, pois é muito difícil encontrar um produto ou serviço similar de uma marca ou profissional mais barato.

Quando digo que a marca faz diferença, não necessariamente me refiro a um produto importado ou caríssimo. A questão é: chega uma hora em que achamos o nosso preferido, firmamos um relacionamento sério e não temos vontade mais de sair testando cada novidade. Ok, algumas vezes é impossível eleger um só, mas é normal ter uma seleção do que é mais eficaz para as nossas especificidades. Portanto, não adianta ser o “produtinho favorito do momento”, se não dá certo com o meu tipo de pele ou cabelo. Priorizar é a maneira mais inteligente de consumir.

(Antes de irmos para a lista uma pausa: prometo que o próximo post será sobre produtos de beleza que dão resultado significativo, sejam eles baratinhos ou caros. Fiquem à vontade para comentar com as dicas de vocês. )

Vamos lá, cinco produtos de beleza em que para a mim a marca faz diferença, sim:

1. Protetor solar

Sou branquela e me preocupo muito com protetor solar. Comentaram no post da semana passada que com o produto que eu uso 0 ‘FotoUltra Isdin Fusion Fluid Color Active Unify Clareador Fluído Facial FPS 99′ dá para tomar sol fora da atmosfera. Ri muito com o comentário e é quase esse o plano: se proteger dos raios solares que nem existem por aqui. Enfim, para mim, apesar das brincadeiras, protetor solar é coisa séria. Então, o melhor é seguir a recomendação do seu dermatologista e se ele indicar um produto mais carinho, avalie a possibilidade. E, claro, parodiando o Pedro Bial, use protetor solar seja ele qual for.

2. Xampu (sim, do jeito aportuguesado mesmo)

É muito fácil perceber a diferença entre um xampu que faz bem aos nos fios e um que não valoriza os cabelos. Nesse assunto, me divido entre dois produtos: os da marca própria do Spa Dios e a linha Densifique da Kérastase. No entanto, cabelo é uma das áreas do corpo que mais mudam. Sofrem com as influências do meio ambiente (vento, sol, umidade etc) e se alteram conforme os hormônios. Portanto, vale a máxima seu cabelo suas regras e dance conforme a música, se o seu cabelo não está tão bonito quanto era, nesse caso sim, vale a pena experimentar novos produtos.

3. Cabeleireiro

Se você conseguiu encontrar um cabeleireiro com preço camarada que resolva todos os seus problemas capilares, me indica! Pois, é natural, e até justo, que os profissionais com mais anos de experiência e renome (ou seja, são extremamente cuidadosos, pois têm um nome para zelar) cobrem mais caro por seus serviços. Nada contra os cabeleireiros bons e baratos, mas não é uma missão fácil encontrá-los.

Considerando que eu não sou “ryca” como a personagem da Carolina Ferraz, decidi cortar o cabelo com menos frequência no ano. Foi a maneira que encontrei para não estourar muito o meu orçamento e ainda assim manter minhas preferências. Atualmente, eu tenho uma relação “bigâmica” entre a Renata Souza, dona do Spa Dios, e a Rozi Felix, profissional do Bistrô Detrich. “Ah mas os cabeleireiros dizem que devemos cortar a cada três meses.” Sim, pode até ser o ideal, mas no mundo real eu faço escolhas e tenho prioridades.

4. Antirrugas

Nesse setor, tenho mais dificuldade para listar minha seleção, pois a frequência de bons lançamentos é grande. Trata-se de uma área que investe muito dinheiro e tempo em pesquisa científica (um único produto pode demorar três anos para ser desenvolvido) – o que resulta em mais benefícios reais para os consumidores. As marcas Vichy, Roc, Adcos e Essencele, da Aché, são as que mais dão resultado para a minha a pele; dou preferência para produtos com Vitamina C, predominantemente, e em segundo plano aqueles que contém hialuronato de sódio ou ácido hialurônico. Vale investir em um produto para os olhos e outro para o rosto e pescoço. Alguns dermatologistas indicam cremes manipulados que também podem ser boas opções.

5. Perfume

O que define quantas horas um perfume vai durar no seu corpo é a concentração da essência da fragrância e o que faz ele evaporar mais rápido é a quantidade de álcool. Adivinha? Quanto maior a concentração de fragrância mais caro o perfume é, até porque os impostos são mais altos para essa categoria de produtos. Então, se você busca uma fragrância que seja duradoura vai ter que pagar mais caro. Eu uso com muita parcimônia o meu Karl Lagerfeld Feminino Eau de Parfum e nem quero pensar no dia que ele acabar. Mas atenção: perfume de marca gringa não é mais sinônimo de maior concentração de essência de fragrância, pois algumas empresas alteram a composição dos produtos oferecidos no Brasil para vender por um menor preço. Explico melhor essa questão nessa reportagem.