Acompanhe o blog ‘Lindeza’ no Facebook, Twitter e Pinterest.

A cantora Colbie Caillat lançou o clipe da música ‘Try’ em que contesta ideais de beleza e consumismo. A norte-americana diz que as pessoas devem tentar tirar a maquiagem, soltar os cabelos e se olhar no espelho. Caillat afirma que não foi usado Photoshop na foto em que aparece na capa do álbum ‘Gypsy Heart’, do qual a canção faz parte.

Colbie disse para a revista Cosmopolitan que a ideia da música surgiu da maneira como ela mesma se sentia. “Eu fui para o estúdio de gravação com Kenneth ?Babyface? Edmonds e contei para ele que estava sob muito pressão para ser alguém que eu não era, tanto musicalmente quanto fisicamente. Ele disse ‘escreva exatamente o que estão pedindo para você mudar em si mesma.”

Diversas mulheres aparecem com os cabelos arrumados e maquiadas no início do clipe, mas no final, elas estão sem nenhuma produção. Mas as imagens do vídeo foram gravadas primeiro com as personagens naturais e depois com cosméticos.

“A minha transformação favorita foi a da mulher que não tem cabelo. Eu a vi pela primeira vez completamente careca, sem maquiagem, com um enorme sorriso, ela estava tão feliz e confiante. Ela era tão linda para mim. E, então, foi ficando com mais cabelo e maquiagem, e na próxima cena que eu a vi pensei ‘Onde está ela?’ Ela estava toda maquiada e com peruca e eu pensava ‘Quem é essa mulher?’ Ela não era a mesma pessoa. Ela ainda estava linda, mas não era a mesma beleza que eu vi antes, que mostrava quem ela realmente era”, conta Caillat.

A cantora passou pelo mesmo processo para fazer o clipe; gravou sem maquiagem e depois produzida. ‘Na primeira cena, sem maquiagem e com o cabelo natural, com uma câmera HD na frente do meu rosto, eu pensei ‘Oh meu deus, eu aposto que eles estão todos olhando para os meus defeitos, pensando que eu deveria encobri-los’. Mas também me senti muito bem em estar na frente das câmeras com literalmente nenhuma produção. Quando arrumaram meu cabelo colocando volume e me maquiaram, eu senti que aquilo era grosseiro.”

Veja o clipe:

