A notícia que você vai ler agora é um nítido exemplo de que as barreiras geográficas são cada vez menos relevantes. Pelo menos na indústria da moda. O ilustrador brasileiro Paulo Mariotti nasceu na Bahia, no entanto escolheu as paisagens do Rio de Janeiro para retratar em seus desenhos. Há 20 anos, ele reside em Paris, mas não deixou de ter o panorama carioca como fonte de inspiração. O trabalho de Paulo chamou a atenção da marca Frescobol Carioca, que apesar do nome é inglesa, e agora as ilustrações estampam peças da coleção de verão da grife, que é vendida em 250 lojas ao redor do Globo.

Leia mais: Marina Ruy Barbosa assina sua primeira coleção de roupas; veja algumas peças

A arquitetura, principalmente as obras de Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx, e as belezas naturais do Rio são destaques de dois modelos de shorts esportivos e duas camisetas, produzidas em jersey de algodão. “São desenhos de observação de lugares com que eu tenho muita intimidade e felicidade de estar. Talvez isso transpareça nos desenhos de alguma maneira”, conta Mariotti sobre sua arte.

Paulo também é correspondente da Vogue e da Globo News.

Acompanhe o blog Lindeza nas redes sociais:

Facebook

Instagram