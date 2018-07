Acompanhe o blog ‘Lindeza’ no Facebook, Twitter e Pinterest.

A torcedora belga Axelle Despiegelaere tem motivos para comemorar mesmo após a seleção do seu país perder de 1 a 0 para a Argentina, no sábado, 5. Muitas beldades foram flagradas em fotos e vídeos durante a Copa do Mundo no Brasil, mas, após retornar a Bélgica, ela participou de uma campanha publicitária e já tem uma página no Facebook com mais de 240 mil seguidores. Axelle estrelou um vídeo que foi divulgado nas redes sociais da L’Oréal Professionnel belga e por lá já é considerada a torcedora mais bela da Copa no Brasil.

