A Beauty Week, evento que dá descontos em salões de beleza renomados, tem tratamentos capilares veganos com preços promocionais até nove de setembro.

No Laces, em São Paulo, a iluminação capilar – que pode seguir técnicas como turtle hair, ombré hair, californiana ou sunrise – está com o preço fixo de R$ 390 na Beauty Week. Normalmente, o serviço custa a partir de R$ 650, dependendo com comprimento do cabelo, portanto está com valor 40% mais barato. Além de usar produtos de origem vegetal, o procedimento é mais sustentável para o meio ambiente, porque não usa o papel alumínio descartável e também leva menos aditivos químicos.

Esse salão também está oferecendo exclusivamente durante o evento os tratamentos nutrição de coco e o aminomel. A nutrição de coco, que custa R$ 250, hidrata e dá brilho e maciez aos fios com proteínas e óleo de coco orgânico. O aminomel, que apesar do nome, não utiliza mel, tem o valor de R$ 160, deixa o cabelo mais forte e hidratado com uma reconstrução por meio de nanopartículas de aminoácidos.

Outro local com opções veganas em São Paulo é o Ritu, no salão do mesmo grupo do Studio W os descontos são a partir de 10%. O pacote que reúne lavar os cabelos, escova ou babyliss, maquiagem, modelagem de sobrancelhas e depilação de buço custa R$ 390. O combo com lavagem, escova ou babyliss e maquiagem sai por R$ 250. Pela lavagem, escova ou babyliss e modelagem de sobrancelhas é cobrado R$ 160. Modelagem de sobrancelhas e depilação do buço custa R$ 80.

Em Belo Horizonte, o Terraço Laces oferece os mesmos pacotes e preços que o Laces em São Paulo.

A organização da Beauty Week indica que o cliente informe no início do atendimento que deseja fazer o tratamento totalmente vegano.

Acompanhe o blog Lindeza nas redes sociais:

Facebook

Instagram

Leia mais: