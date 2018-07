Começa hoje o Beauty Week, evento que dá descontos nos principais salões de beleza de São Paulo e Curitiba, em serviços como corte e coloração de cabelo, manicure, maquiagem, procedimentos estéticos entre outros. Até o dia 4 de setembro, serão oferecidos pacotes exclusivos com combinação de três a quatro itens a preços fixos de R$ 80, R$ 160,00 e R$ 250,00. Os badalados salões de Marcos Proença, Celso Kamura e Marco Antonio de Biaggi estão entre os espaços participantes; veja a lista completa aqui.

Além dos serviços tradicionais, o Beauty Week também inclui tratamentos inovadores como remoção de progressiva, por R$ 250; aplicação do shampoo alisante ‘The First’, por R$ 250; e terapia para cabelos e face com lama vulcânica, por R$ 160. Todos os pacotes, salões e preços estão disponíveis no site do evento; o agendamento é feito pelo telefone.

“Sempre participamos da Beauty Week, pois acreditamos que ainda existe um tabu de que grandes salões são inacessíveis. Queremos mostrar que é possível frequentar espaços como Marcos Proença e oferecer durante o evento serviços de altíssima qualidade a preços justos”, diz a gerente de Marketing do Marcos Proença Cabeleireiros, Giovana Begliomini.