Desde que Kylie Jenner, a estrela caçula do reality show ‘Keep Up With Kardashians’, lançou sua marca de batons a Kylie Cosmetics e incluiu entre as opções do seu catálogo as cores metálicas o acabamento vem ensaiando retornar à moda e se tornar desejo novamente. Agora, lançamentos no Brasil podem popularizar os lábios com brilho, pois a M.A.C Cosmetics e Quem Disse, Berenice? colocaram no mercado nudes – isso mesmo a tonalidade neutra que toda mulher tem na nécessaire – com acabamento metálico.

A opção da M.A.C, o batom ‘All I want’, faz parte da coleção assinada pela cantora Mariah Carey e custa R$91, mas já está esgotado no e-commerce da marca.

O batom líquido da Quem Disse, Berenice? oferece mais cobertura aos lábios e se aproxima mais do resultado que vemos no Pinterest, rede social que os amantes de maquiagem, moda e decoração usam para se inspirar. O produto está sendo vendido por R $35,90 nas cores marronluz, cobreluz, nudeluz e coraluz,

A Nyx Cosmetics também tem batons metálicos em cores neutras no seu catálogo, mas esse eu não testei ainda.

O batom metálico também foi bastante usado na década de 90, mas anteriormente o brilho era mais comedido, atualmente a cobertura é mais exagerada e espelhada.