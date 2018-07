Acompanhe o blog ‘Lindeza’ no Facebook, Twitter e Pinterest.

Sempre que fico órfã de uma série me pego pensando em mil detalhes da narrativa e me empolgo para escrever sobre isso, já passei por isso com ‘Breaking Bad’, quando a “dor” foi grande. Agora com ‘Orange Is The New Black’ não é a mesma coisa já que a ausência das presas de Litchfield é temporária e, afinal, Mr. White e Jesse Pinkman são insuperáveis. Mesmo assim esperar pela terceira temporada de ‘OITNB’ está difícil e essas personagens que conseguem se manter belas em um presídio merecem o nosso respeito e podem até nos dar dicas de beleza.

Lorna Morello é uma das personagens mais empenhadas em manter a imagem que tinha antes de ser presa, por isso não abre mão do batom vermelho e do cabelo com ondas bem desenhadas. Saindo da ficção e voltando para a realidade, a boca vermelha por si só já é uma marca de estilo, portanto se você não tem muito tempo para se maquiar esse é um clássico de sucesso garantido e que pode ser feito rapidamente. Para um visual mais informal e ainda mais ágil, você pode aplicar o batom com a ponta dos dedos sem se preocupar em ter uma risca muito delineada. O vermelho e os cachos compõe o ‘lady like’, inspirado nos anos 1950 e 60 desfilado naúltima edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) de inverno.

Nicky Nichols não é uma das detentas mais vaidosas, mas sempre está usando máscara para cílios. O acabamento, porém pode ser criticado por muitas pessoas, pois o rímel é exagerado, como aquele aspecto um pouco empelotado e diversas vezes até borrado. O que pode ser considerado um erro, eu vejo como um acerto. Porque os olhos destacados com a máscara de cílios já são uma marca de Nicky e eu acredito que quando você gosta muio de uma coisa e acredita que fica bem em você, use e faça disso o seu estilo não se renda as regras “pode e não pode”. Segunda lição de Nichols para nós, não seja neurótica! Se o rímel borrou um tiquinho, dê uma esfumada no preto e deixe o preto mais uniforme. Pronto no dia a dia, nós temos que superar dramas maiores que um olho borrado.

Sou suspeita para falar de Sophia, pois sou apaixonada pela complexidade da personagem e pela história da atriz Laverne Cox. Sophia não apenas tem cabelos e maquiagem impecáveis, como também cuida da beleza das outras presas em seu salão na Litchfield. Para mim, o grande ensinamento que ela tem para nós é que beleza vem de dentro (em tantos apectos!) e que às vezes não adianta tentarmos maquiar os problemas, é preciso tratá-los de maneira mais profunda. É claro que as transexuais enfrentam questões de beleza específicas, mas um problema hormonal pode afetar a beleza da pele e cabelos de qualquer uma. E então não adianta querer lidar com isso apenas com corretivo e máscara de tratamento, é preciso tratar a causa. Isso também acontece com deficiência de nutrientes, o que pode prejudicar a beleza das unhas e dos cabelos.

Alex Vause tem uma personalidade com muitas sutilezas e, é claro, que a maquiagem dela colabora para caracterizar esse aspecto. O delineador gatinho, outro clássico da beleza, tem o poder de compor um visual feminino e ainda assim forte, justamente como a senhorita Vause. É outro item que pode ser feito rapidamente (depois que você pega a prática) e te dá elegância e estilo, mesmo que você siga o exemplo de Alex e não use outros produtos como sombra e batom. Agora, por mais que eu me esforce para ver sempre o lado bom das coisas, não posso deixar dizer: “Ok, Alex. Você tem essa voz sexy, consegue fazer um delineado digno na cadeia e é capaz de convencer um mulher a fazer coisas muito ilegais, mas ainda assim acho suas sobrancelhas um crime!”.

Desde o início da série, a russa Red usa os fios curtos e vermelhos assim como o batom. Mas em determinado momento da segunda temporada (estamos trabalhando para que esse post seja ‘livre de spoilers’), ela dá uma caprichada na cabeleira e começa usar esse delineado gráfico para deixar claro que a partir de então teria uma atitude mais competitiva. O traço que foge do convencional também é responsável por rejuvenescer com estilo o visual da personagem. Portanto, se você tem um desafio pela frente e pretende encará-lo para se superar a ‘mamusca’ Red manda o recado: “sua maquiagem e o cabelo precisam confirmar que você está nessa para vencer”.

Vocês sentiram falta da Piper por aqui? Chapman não está entre as minhas personagens favoritas, principalmente, quando o assunto é beleza, mas olhando com carinho aposto que os truques dela são rímel transparente e um tiquinho de sombra marrom para por um pouco de drama nos olhos.

