A essa altura do campeonato, só um ET não saberia a polêmica envolvendo o apresentador Silvio Santos e seus convidados Maisa Santos e Dudu Camargo. Maisa, como dizem, LACROU. Ela conseguiu deixar claro o quanto era constrangedor um adulto como Silvio cobrar dela namorar, casar e até ter filhos. ‘Isso é um ultraje, é constrangedor você me submeter a uma situação dessas’, disse. E questionou na hora quando o apresentador disse que Dudu já tinha dinheiro para casar. ‘Ele tem dinheiro para casar? E eu?’, disse do alto de seus 15 anos, 10 deles como contratada do SBT.

Para quem ainda não viu as cenas, mais uma chance:

Criticada nas redes por rebater na lata as questões de Silvio e se negar a participar das ‘brincadeirinhas’ do patrão, Maisa mostrou ainda mais maturidade com um textão no Facebook. Não que precisasse se explicar, como ela mesma disse, mas por que as mulheres têm sempre que dizer ‘sim’? ‘Com certeza, uma parcela dos telespectadores gostaria que eu aceitasse tudo o que aconteceu no programa, como dançar com um rapaz mais velho (mesmo eu NÃO querendo), ou beijá-lo. Estamos aqui para trazer reflexão: até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo? Não, é não!’

Tô começando esse texto dizendo que eu não estou fazendo isso pq estou me sentindo pressionada, ou como se eu devesse… Publicado por Maisa Silva em Terça, 20 de junho de 2017

Mas é de Dudu Camargo que quero falar nesse texto. E de como ele deveria aprender com Maisa a dizer ‘não’.

Silvio Santos exerceu seu machismo com Maisa, mas também com Dudu. A piada imprópria, na verdade, era contra os dois.

Aos 19 anos, ele não é mais menor de idade, como Maisa, mas isso não torna menos constrangedor o fato de sua preferência sexual ter sido questionada em rede nacional. ‘Eu estou hipoteticamente falando que poderia haver alguma coisa entre você (Maisa) e ele (Dudu). Mas também não sei do gosto dele’, insinuou o apresentador.

Silvio Santos ainda cita fofocas e fotos para questionar a orientação sexual de seu funcionário. ‘Como é que você pode falar que ficaria com a Maisa e com a Larissa Manoela se você aparece na internet beijando um rapaz? Você é homem ou o que você não é? Você está dentro do armário ou saiu do armário?’

‘Eu não estou no armário nem saí do armário, eu sou hétero’, repetiu várias vezes Dudu, antes de se sujeitar a beijar uma garota qualquer do auditório (e ficar com uma ridícula marca de batom o resto do programa).

Nenhum jovem deveria se sentir obrigado a beijar ninguém. Muito menos para afirmar a própria masculinidade. Ainda menos aos 19 anos, constrangido pelo próprio patrão.

Esse texto é para pedir que os meninos aprendam com o exemplo de Maisa. Por que eles precisam dizer ‘sim’, mesmo quando não querem?

Enquanto a sociedade continuar tão interessada na sexualidade de figuras públicas e enquanto meninos precisarem sair pegando qualquer uma para escapar do rótulo de ‘gay’, o machismo persistirá.

_________

Depois da repercussão negativa do caso, Silvio tentou se redimir com Maisa no programa do último domingo. Deu os parabéns para a menina, disse que ela era muito inteligente, que dava alegrias aos seus pais. Trouxe um bolo decorado e a fez chorar.

E ia tudo bem até o apresentador dizer para ela tomar cuidado, porque estava vendo que ela tem tendência a engordar…

O Silvio, até quando quer se emendar, piora…