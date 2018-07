Ela tem que sorrir. Ser disciplinada. Assentir. E, de preferência, ser bonita e arrumada.

Ele tem que parecer sério. Desafiar. E, de preferência, esconder qualquer traço de medo.

Não, não sou eu quem está dizendo isso às meninas e aos meninos. É a sociedade, são os pais, os professores, a mídia. Nem sempre paramos para pensar no impacto dessas mensagens no comportamento das crianças, mas uma iniciativa nos Estados Unidos tem se esforçado para mudar esse cenário. É o Representation Project, que fez dois documentários para questionar os estereótipos impostos a meninas e meninos.

O trabalho começou com Miss Representation, sobre o qual falei em 2011, quando escrevia para a revista Época. O filme gerou muito debate ao questionar a supervalorização da beleza na vida das mulheres. Mostrava incontáveis capas de revista, propagandas e filmes, todos estrelados por mulheres altas, magras, geralmente de cabelos compridos. Questionava a pressão para se enquadrar nesse padrão de beleza. E propunha buscar novos modelos de sucesso para meninas e mulheres. Modelos não baseados na aparência física.

O movimento pegou e, mesmo no tapete vermelho, focar na estética não é mais bem visto. Recentemente, a atriz Blake Lively, convidada para falar sobre o combate à pornografia infantil, se irritou com um repórter que insistiu em perguntar sobre sua roupa. Sério que, diante de tantas questões, essa era a melhor? As mulheres de Hollywood têm se unido para barrar a pergunta única sobre beleza na campanha #AskHerMore, da qual já falei aqui.

Esse é só um exemplo. O documentário também discute como a moda trata as mulheres, como as mulheres acabam sendo julgadas por sua aparência mesmo na política – coisa mais rara para os homens – e como isso se reflete na falta de ambição das meninas. Elas querem ser bonitas – e aceitas. E, às vezes, só isso. Preocupante.

Mais recentemente, o mesmo projeto voltou a discutir os estereótipos de gênero, dessa vez se concentrando nos efeitos sobre os meninos. A chocante conclusão pode ser vista no documentário The Mask You Live In, disponível no Netflix – agradeço aqui a uma leitora pela sugestão!

O filme conta que criamos os meninos para que sejam fortes e independentes. O que parece bom. Mas também para que engulam o choro e não “ajam como meninas”. E aí começam os problemas: os meninos tentam resolver tudo sozinhos, às vezes com resultados desastrosos. Colocam a máscara da indiferença, da violência, da rebeldia para esconder o turbilhão de dúvidas e medos. E também começam a ver características ditas “femininas” como negativas. E aí temos uma origem do machismo: se as mulheres têm características negativas, por que respeitá-las?

O resultado desse tipo de expectativa social é que grande parte dos meninos sofre, sozinho, os dramas e traumas da adolescência. Sem ajuda, têm mais problemas na escola e são maioria entre as vítimas de suicídio. Não à toa este post vem pouco depois de eu escrever sobre a série 13 Reasons Why.

Os meninos, assim como as meninas, sentem o efeito dos estereótipos de gênero logo cedo. E também continuam sofrendo com eles ao longo da vida. Em coisas tão simples como não se sentir à vontade para dizer que faz ioga ou pedir um suco de laranja em vez de um chope no bar com os amigos. É sobre isso que Gustavo Tanaka falou em um post que foi compartilhado centenas de vezes no Facebook.

Felipe não gosta de futebol.Demorou para ele aceitar em si mesmo esse fato. Mas a verdade é que ele nunca gostou…. Publicado por Gustavo Tanaka em Sábado, 29 de abril de 2017

Nos Estados Unidos, vários homens revelaram situações em que os padrões de masculinidade prejudicaram suas vidas. É possível encontrar algumas delas na hashtag #FailingMasculinity. Um deles conta que, no dia da morte da mãe, não recebeu um abraço. Porque, segundo essa ideia de masculinidade, homem que é homem não abraça. Não consigo imaginar a dor desse menino, sozinho, diante da perda.

Mom died when I was 10. Her dad wouldn't hug me or my brothers when we cried. "Men don't hug other men." #FailingMasculinity — Nick Gilyard (@MrGilyard) April 17, 2017

O que o documentário The Mask mostra é que, com a ajuda de pais, professores, técnicos e psicólogos, é possível mostrar aos meninos que, sim, tudo bem ser frágil. Tudo bem ter medo. Tudo bem chorar e falar dos problemas. Tudo bem abraçar e ser abraçado. E tudo bem ser o homem que se quiser ser. Para mim, um dos pontos fortes do filme são os depoimentos de homens mais velhos que descobriram o que perderam da vida ao tentar viver essa versão tão restrita do que é ser homem. Sentir, cuidar, nada disso é um negócio feminino. É só humano.

Pelo mundo. Elas andaram de camelo pelo Oriente Médio, com os índios americanos e entrevistaram Mahatma Gandhi. Isso tudo na década de 1920. Mas ninguém queria ouvir suas histórias. “Só queriam saber se eu tinha me apaixonado por um sheik”, disse Marguerite Harrison. Olha aí o estereótipo de novo! Cansada, ela fundou a Sociedade das Geógrafas e reuniu mulheres como a aviadora Amelia Earhart. A história do clube, que funciona até hoje, foi contada no site Atlas Obscura. Fascinante.

Nova geração. Enquanto Temer se posiciona contra a legalização do aborto, sua filha mais velha, Luciana, diz em longa entrevista à revista Marie Claire que “essas hipocrisias sociais precisam ser rompidas”. “Precisamos de uma ação que acolha a mulher que abortará de qualquer forma. Cinquenta e cinco mil mulheres abortam por dia no mundo, 95% delas estão em países em desenvolvimento e 200 morrem. No Brasil, é a quarta causa de morte materna. E são as classes menos favorecidas que pagam o preço.” Luciana Temer também tentou, sem sucesso, convencer o pai de que o Ministério precisava de mulheres. É uma pena que ele não tenha ouvido.