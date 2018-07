Foi você que me ensinou sobre ele, Deus

Sobre o anjo da guarda e as coisas que vem de cima

Me ensinou sobre agulha e linha

Sobre costura

Sobre o avesso perfeito

Eu escolhia o vestido, o tecido e lá ia você costurar pra mim

E quando os pacotes chegavam pelo correio? Que delicia que era

Ainda vinham com bilhetes

Tenho eles guardados

Você me ensinou a melhor receita de bolo formigueiro

Sinto o cheiro do forno

Sinto o cheiro de chegar na tua casa

Ganhei seu caderninho de receitas

Tive sorte

Minha gaveta de pijamas tem seu cheiro

Vai entender

Justo a de pijamas

Já procurei o que tem lá dentro e não acho

Mas há de ter!

Porque é seu cheiro

Do que vinha do seu armário

Você punha sabonete nas gavetas

Ah as lembranças….

Essas que apertam nossa saudades né?

E se elas fossem poucas

Mas são muitas

Você é minha infância

Como eu gostava de chegar na tua casa

Como eu gostava

Você me ensinou sobre ser a neta mais velha

Sobre ser a primeira

Sobre privilégios

Nas fotos, nas viagens, nas férias

No colchão ao lado da tua cama

Na infância

Tuas viagens estão aqui comigo

Ganhei seus álbuns de fotografia, lembra?

Tenho você e o vovô na Itália, em Poços de Caldas, na Disney…

Tuas memórias estão guardadas junto as minhas

Privilégio esse meu

Tive sorte

Mas agora não tenho mais abraço de vó

Vou te encontrar na saudades

Lá naquele lugarzinho

Que às vezes dói

Às vezes faz a gente sorrir

No alento do coração

No tempo do vento

Na pausa da alma

Vó, me disseram que qdo eu tiver netos vou poder te abraçar de novo

Olha só que privilégio!

Vamos ter sorte

Agora, vai com Deus

Com amor,

Sua neta