O título é uma fala de um menino à amiga. “Eu sei. Ela proíbe tudo!”, vociferou a menina de uns 15 anos. Antes fosse literatura. Diferente do livro “Quando Mamãe Virou um Monstro”, de Joana Harrison, que conta de dois filhos que fazem tanta “bagunça” que a mãe vai enlouquecendo, ficando verde e se transformando num monstro de tão brava, essa mãe dessa adolescente já é um monstro pelo simples fato de ser mãe de uma adolescente.

Mães e pais de adolescentes devem ser todos monstros. Ao menos os que tentam educar e proteger, sim. São monstros porque dizem “não”, e um “não” nessa fase tem muito mais peso do que em qualquer outra. Significa dizer a esse jovem que ele ainda não está preparado para seguir sozinho. Quer goste ou não, ele ainda não tem capacidade para tomar decisões por conta própria porque não está preparado para lidar com as consequências, também por conta própria. Tão simples quanto dois mais dois. Para um adulto, claro.

Adolescente – adolescer, do latim “para crescer”, “adoecer”. Do português, crescente e crescido. E há quem diga que a terminação não existe. Que é uma invenção sociológica. Mas a palavra é cerca de cem anos mais velha que “adulto”.

Somos antes adolescentes que adultos. Temos capacidade de relembrar da nossa época, temos a possibilidade de nos colocarmos no lugar deles e pensar o que está realmente fora de época e o que não. Sim, porque a gente esquece. Esquece que provavelmente deu o primeiro beijo perto dos 13 anos. Que com 14 já ia em festinhas e que com uns 15 já tinha experimentado bebida escondido. Porque o jovem acha que pode, que está pronto, que já cresceu pra isso. Precisa também se descolar dos pais, da figura deles, do que eles representam. Básico. Precisam ser eles. Isso significa fazer contravenções. Agora, como lidar? Até quando ser um monstro? Até que ponto a proibição resolve ou segura?

Manter algo longe. Este é o significa de proibir e é isso que os pais fazem. O que se mantém longe? O que sabemos que ainda não está na hora. Mas e o que deixar chegar perto? Em qual dose? Assim como o remédio, a proibição em excesso causa reações contrárias. Ela atrai e não repulsa. É sempre a tal da dose. Sempre o tal do equilíbrio. Difícil? Muito. Sem dúvida. Mas como adultos temos essa tarefa de nos questionar e nos avaliar quando temos crianças ou jovens a educar. Autoavaliação constante.

Depois resta aos pais conversar e aprender a fazer acordos onde podem. Não consegue estabelecer diálogo? Procure ajuda. Seja de um tio, tia, avó, amigo mais velho, amigo, primo, sei lá, terapeuta… Olhe ao redor e procure quem seu filho tem mais afinidade. Ele terá mais escuta a essa pessoa. No fundo, eles querem ser ouvidos. Às vezes, na condição de pais, não estamos prontos pra isso. Adolescer é crescer. É preciso deixar crescer. Sem temer.