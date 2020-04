O tempo de confinamento pode servir para pais e filhos fortalecerem os vínculos e introduzir a leitura no dia a dia

Dia 18 de abril, o Brasil comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. A data é dedicada ao fomento da leitura e reforça a importância de criarmos o hábito desde cedo, visto que o livro é um instrumento fundamental no desenvolvimento das crianças.

Esse ano, as famílias passaram a data em quarentena, o que pode ser uma chance de desenvolver esse hábito nas crianças. Acostumadas a uma vida agitada, com passeios, escola e brincadeiras, essa talvez seja uma das primeiras vezes que as crianças enfrentam frente a frente à monotonia e o tédio. Por isso, os adultos se esforçam para entreter os pequenos e amenizar os efeitos da quarentena no universo infantil.

“Com a suspensão das aulas, os pais precisam lidar com as tarefas do trabalho remoto e ao mesmo tempo educar as crianças, organizar a casa, estimular brincadeiras e cuidar do desenvolvimento cognitivo dos pequenos. Uma das atividades que pode ser feitas com a família inteira e transformada em hábito é a leitura. A ideia é incluir os pequenos no mundo da literatura infantil, incentivando a imaginação, fundamental para o desenvolvimento cognitivo das crianças”, explica Nathalia Pontes, coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional na PlayKids. A leitura como brincadeira faz bem não só aos pequenos, mas também para os adultos que os acompanham.

Para tirar dúvidas sobre como despertar o interesse das crianças pela leitura, Nathalia Pontes preparou algumas dicas:

1. Incentive a criança

Aproveite momentos da rotina do pequeno para estimular a leitura. Ler antes de dormir, por exemplo, é uma ótima opção. Além de incentivar o gosto pelos livros, fortalece o vínculo entre vocês e cria um hábito. Se você não sabe exatamente que livro escolher para o seu pequeno, você pode buscar por sites ou clubes que te ajudem nessa seleção. A Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, com 170 mil assinantes, presente em 5.100 cidades no País. Vale a assinatura.

2. A dosagem do celular

A dica aqui é o equilíbrio e a mediação. O ideal é ter uma parte do dia dedicada a cada atividade. Também vale usar a tecnologia em favor do incentivo à leitura. Os livros digitais são uma ótima opção. Além disso, os próprios recursos do celular também podem complementar os momentos de leitura. Seja música, mecanismos de busca, câmera. Os pais podem explorar a criatividade e tudo o que a tecnologia pode nos oferecer de melhor.

3. A internet como aliada

Assim como no caso de celular e videogame, as dicas em relação a vida digital são as mesmas. Em primeiro lugar, saber dosar e equilibrar o tempo entre o acesso à rede e outras atividades, como brincadeiras, estudos e leitura, por exemplo. Dá para usar a própria internet para incentivar a leitura. Dependendo da idade, a criança já pode ser incentivada a a buscar informação sobre o autor do livro que está lendo, sobre o gênero literário, entre outros.

4. Invista no cantinho da leitura

Livro nunca é demais! Mas se em casa já há muitas obras que a criança não lê mais ou que ficaram muito básicas para a idade dela, você pode organizar um cantinho de leitura bem aconchegante. Além de deixar a biblioteca do pequeno atrativa e organizada, um cantinho dedicado aos livros é um excelente convite à leitura. Não se esqueça de passar adiante aqueles livros que o seu filho já não lê mais. Além disso, livro parado na estante não conta história.

5. Saiba respeitar a fase da criança

Se o pequeno, de uma hora para a outra, parece ter perdido o interesse pela leitura sem motivo aparente, calma! Saiba que existem fases em que isso é comum. O mais importante é sempre ter livros por perto e nunca deixar de convidá-los para deliciosos momentos de leitura. Com incentivo e paciência, o interesse volta aos poucos.

Lembre-se também que nenhuma história acaba com o fim de uma leitura. Depois de contar uma história, você pode fazer:

• Brincadeiras inspiradas na história

Se a história é de esconde-esconde, por que não reproduzir a brincadeira em casa? Já, se a história for sobre um mágico, que tal fazer truques de mágica com os pequenos?

• Colagens para recriar elementos do livro

Uma revista daqui, um jornal dali, tudo pode ser material para uma colagem. Mas não só os materiais impressos. A folha caída de uma plantinha de casa ou um botão também podem compor uma obra de arte.

• Desenhos sobre a história

Vocês podem usar de inspiração os traços presentes nos livros, suas cores e técnicas. Por exemplo, no livro o ilustrador usou as cores vermelho e azul… O que podemos criar com essa combinação?

• Faça perguntas

Perguntas envolvendo os personagens principais e o conflito central da história faz com que seu pequeno reflita sobre a narrativa.

• Teatro usando elementos da história

O teatro é ótimo para o desenvolvimento da criatividade! Faça um teatro e convide o pequeno a representar o seu personagem favorito.

• Pensar em um final diferente do que está escrito

Aflore a imaginação e a criatividade do pequeno, pensando novos caminhos para uma história já conhecida.

• Caça ao tesouro com as ilustrações dos livros

Como assim? A brincadeira é mais ou menos como ‘Onde está o Wally?’. Você escolhe alguns elementos da ilustração de um livro e sugere que a criança os encontre.

• Assistir filmes ou desenhos que se conectem com a história

Se o livro escolhido tem uma adaptação para o cinema, convide o seu pequeno a fazer uma sessão pipoca! Caso a obra ainda não tenha uma versão em vídeo, pesquise por animações com temas semelhantes. Assim você mostrará ao seu pequeno que existem várias formas de falar sobre algo.

• Criar um livro juntos

Pode ser a continuação da história contada ou outra ideia que der na telha.

• Incentivar que o pequeno reconte a história para a família

Para recontar uma história os pequenos precisam ativar a memória, a criatividade e a habilidade de conectar ideias. Além de desenvolver essas habilidades, esse momento também contribui para o fortalecimento dos vínculos em casa!

