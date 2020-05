Sim, mãe deixou de ser palavra para ser frase, completa. Tá aí algo que os filhos falam aos montes, por diversas vezes, ao longo do dia. Cansa? Cansa, mas tem beleza aí também

Mais um #DiaDasMães, mais um domingo em família, ou pelo menos, quase em família. Certamente, muitas tiveram ontem um dia atípico. Nem todos tinham suas mães, ou avós, em casa pro almoço, pro abraço, pro beijo. Fez uma falta danada! Fez buraco. Mas é o que tem que ser nesse momento. Essa distância é a maior dedicação de amor em tempos de pandemia.

E dai parece fazer um bem danado a gente escutar tantas vezes a frase “mãe”, no mesmo dia. Hoje não quis escrever textão, nem reunir frases feitas sobre significados diversos do que é ser mãe. Tá aí, no nosso dia a dia, a maior representação do que é ser mãe. Porque cada frase que eles falam “mãe” tá encharcada de significados.

Mãe, posso fazer bolo?

Mãe, já pode comer o bolo?

Mãe, quer q eu abra o coco?

Mãe, vem me ajudar nesse trabalho

Mãe, esse texto tá bom?

Mãe, deixa a gente ver? Hoje é sábado

Mãe, olha o q eu descobri

Mãe, vem ver o q eu faço

Mãe, olha a Jasmin com a bola

Mãe, posso dar uma cenoura pra Estrela?

Mãe, posso ver mais um pouco?

Mãe, você leva pra mim?

Mãe, me ajuda?

Mãe, o que a gente vai comer?

Mãe, o que você quer comer?

Mãe, o Digo andou até o corredor

Mãe, o Digo está no meu quarto

Mãe, dá pra dividir 350 por 25 sem dar número quebrado?

Mãe, acho que a Estrela tá com fome

Mãe, vou jogar bola, tá?

Mãe, posso andar de bike agora?

Mãe, vou fazer pão tá?

Mãe, experimenta

Mãe, posso dormir tarde hoje?

Mãe, quero ver a novela hoje

Mãe, posso fazer um capacete com a casca da melancia?

Mãe, sabe o q eu fiz? Liguei o celular d Luiza na caixinha de música do Lucas

Mãe, posso tomar banho mais tarde?

Mãe, só mais uma coisa

Mãe, tá tudo mais calmo.

Tá tudo mais calmo. Vai ficar tudo bem.

As frases, todas, são reais e foram ditas pelos meus três filhos, Pedro, 16 anos, Lucas, 14 e Felipe, 12, durante essa última semana. Em casa, de quarentena.

#FiqueEmCasa