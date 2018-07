É quando você escolhe um lugar no mundo pra apresentar a seus filhos. Porque, pequeno ou grande, perto ou longe, você quer mostrar a eles a imensidão em que vivemos

É quando seu filho prepara uma mochila com giz, lápis, caderno, jogo de cartas e lanterna. Porque as escolhas do que a gente leva na bagagem começam cedo na vida

É quando vocês ficam 5 horas no carro e seus filhos brigam horrores. Porque, mesmo que você peça pra ficarem quietos, não adianta nada. Criança tem paciência curta, mas esperar faz parte da viagem

É quando a gente vê o horizonte. Porque no caminho da frente tem sempre mais uma paisagem

É quando as refeições têm ritmo lento e família à mesa. Porque a espera é boa. Tem conversa, tem tempo, tem história

É quando a gente escolhe os melhores momentos do dia e relembra como se estivesse fazendo tudo de novo. Porque a gente escolhe a paisagem que quer ver

É quando a família decide junto aonde vai ou que programa fazer. Porque cada dia é uma escolha e todo mundo tem suas vontades

É quando seus filhos descobrem que cachoeira gelada é muito bom! Porque mergulhar naquele monte de água dá um frio na barriga danado

É quando seus filhos conhecem as diferenças. Porque andar por aí tem uma riqueza de cultura e povoado que na cidade grande não se vê

É quando experimentar um sabor novo não precisa de briga. Porque existe curiosidade quando se está viajando

É quando a gente escuta o som do silêncio. Porque ficar duas horas descendo o rio de barquinho dá uma paz tremenda

É quando se joga bola com o menino da comunidade quilombola. Porque criança é criança

É quando o tempo não passa (ou passa como tem que ser). Porque na cidade só brisa tem na rua numa quarta-feira de manhã

É quando seu filho quer comprar pulseira, colarzinho e o que mais vender nos hippies de rua. Porque ele já aprendeu que artesanato tem valor

É quando o dia acaba só porque a lua chega. E a gente quer sempre ficar um pouco mais

É quando todo mundo cai na cama e capota. Porque o corpo dói. Tudo tá cansado

É quando cada lugar deixa uma lembrança e seus filhos pedem pra voltar. Porque a alma tá cheia

É quando ninguém quer ir embora. Porque ficar junto é bom demais e faz falta no dia a dia da cidade grande