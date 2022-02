Tira a toalha do chão, por favor

Você esqueceu a luz do quarto acesa. Precisa apagar

Volta e põe na pia

Tira a cadeira do meio do caminho, por favor

Se troca, você tá há horas de toalha pela casa

Você já lavou o rosto? Porque não parece

Precisa lavar esse cabelo hein

Olha o estado desse quarto, dá uma geral por favor

Tem que limpar o prato antes. Não dá pra por assim na pia

Cada um lava sua louça hoje. Terminou, lavou

Tem que desembolar a roupa ou quem você acha que vai pegar e fazer isso?

Olha o estado dessa meia?! Quem vai lavar?

Você precisa organizar o material da escola. Tem uma pilha na sua mesa toda misturada já

Não, não dá pra dormir a essa hora

Vai dormir

Vai dormir

Não, acabou, desliga esse jogo antes que eu arranque os fios da tomada

Não me faz falar 20 vezes a mesma coisa, peloamordedeus

Dá menos trabalho fazer logo o que precisa do que ficar aí enrolando

Vamos, você precisa se levantar

Tem tênis jogados no chão desse quarto, precisa guardar

Pode guardar, agora não é hora de comer isso aí não. Só depois do almoço

Não põe o dedo na comida

Tira a mão daí que tá imundo

Esperaaaa

Já lavou a mão?

Volta e apaga a luz

Volta e fecha a porta



Vem me ajudar

Dá pra parar de reclamar?

Seja educado, fala “bom dia” pra pessoa

Isso aqui tava aqui? Então coloca de volta no lugar

Você tá há horas no banheiro. Sai daí peloamordedeus

Tem coisa sua pela casa toda, não é possível

Tira o fone, você vai ficar surdo

Jesus, que música é essa?!

Escovou os dentes? Passou fio dental?

Colocou o aparelho?

Lembrou de lavar a calcinha no banho?

A toalha molhada está em cima da cama

Pendura a tolaha

Não deixa essa meia enrolada desse jeito

Solta o celular peloamordedeus

Come senão você vai atrasar

Comeeeeee

Seu quarto tá cheio de lixo, precisa limpar e jogar essas coisas

Fecha a porta do seu armário

De quem é essa meia aqui no sofá?

Não, não e não. Já falei mil vezes que não vou deixar

Eu repito a mesma coisa todo santo dia, não é possível! Que parte você não entendeu ainda?

E ainda tem gente com dificuldade de entender por que as mães vivem exaustas.