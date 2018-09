Época de debates no país. Época de construir argumentos para confrontar a fala, ou opinião, do outro. Precisa de muito aprendizado. Porque debater, confrontar, exige escuta e respeito. Exige conhecimento. Não só do assunto em questão, mas de princípios básicos que, supostamente, aprendemos na escola, como a oralidade. Porque não basta da voz, tem que ensinar a usar.

Provavelmente os mais velhos, como eu, não tiveram as famosas Rodas de Conversa na Educação Infantil como uma atividade do curriculum escolar. Mas muitos que aqui leem e tem filhos nessa idade, certamente já ouviram da escola sobre essas Rodas. São crianças em roda e uma professora como mediadora da conversa, mas nem sempre (ou quase sempre) a conversa existe. Existe uma professora que faz perguntas e os alunos respondem. Existe uma professora que tem uma lista de perguntas sobre um determinado assunto e sai a disparada ticando a listinha a fim de cumprir uma suposta investigação de um assunto. Existe também a frase “aqui não é assunto para isso agora” e assim por diante.

O que estou querendo dizer é que muitas das Rodas de Conversa que acontecem nas escolas, principalmente com os menores, não são rodas de conversa e sim de voz e fala solta. Não se aprende a conversa ali. Pressupõe-se que conversa tenha escuta, tenha mudança de assunto, tenha conversas paralelas, tenha interferência, tenha perguntas, tenha causos, tenha movimento. E com 20 alunos em sala de aula fica quase impossível manter essa conversa sobre controle. Então a professora acaba interferindo e ditando o funcionamento de uma suposta conversa. O que quebra a conversa por completo.

Tudo isso por que? Porque existe algo nas escolas que tem o intuito muito bom e essencial. Se queremos formar adultos capazes de escutar, conversar, comentar e debater, as Rodas na infância são essenciais e vitais. Mas é preciso que elas acontecem de verdade e não apenas na formalidade de grades curriculares porque é bacaninha colocar todo mundo em circula e conversar. É preciso dar voz, alimentar a conversa, considerar os comentários, fazer recomendações. Praticar o que se chama de oralidade.

E trabalhar o que a gente chama de práticas sociais desde pequenos. Para que a gente consiga formar seres humanos para a vida. Capazes de serem socialmente protagonistas e responsáveis. Transformadores. Para que a escola tenha o sentido ampliado de existir. Não se vai para escola para se formar e arrumar um trabalho. Visão reduzida de conhecimento. De mundo. Empresas como Google, IBM e Microsoft anunciaram essa semana que vagas de emprego não precisam mais ser preenchidas por candidatos que tenham diplomas. Porque diplomas não significam nada se não tiverem sido ampliados. Conhecimento a gente adquire como conhecimento de humanidade e não para arrumar emprego.

Assim como a oralidade é apenas uma fala se não tiver uso social. É preciso se apropriar da linguagem oral para existir interação social. Assim como com as letras. De que adianta termos elevado o nível de alfabetização se estamos longe do letramento? De uma sociedade letrada. De que adianta ter voz se a gente grita? Não basta ler todo dia para uma criança, não basta ampliar o repertório com diferentes livros. É preciso falar sobre literatura. É preciso refletir sobre o que se está lendo. É preciso ir além das palavras no papel assim como a voz no ar.

Nosso desafio em tempos de debates é ter boas conversas. Humanas e que nos ajudem a construir uma sociedade mais capaz. Para sermos sujeitos competentes e ativos em nosso próprio desenvolvimento. Capazes de usar conhecimento para apreciar não só a fala do outro como o que ela carrega. Carrega de cultura, de costumes, de modos. Somos ainda muito analfabetos em escuta ao outro. Apreciar o conhecimento do outro ainda é um desafio e vai ser um ganho enorme quando os debates forem menos individualistas e mais coletivos. Para existir mais conversas e menos berros. Mais encontros com o outro. Como a origem da palavra em latim. Como as Rodas de Conversa na infância.