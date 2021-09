Nas próximas semanas, estarei desenvolvendo uma pequena série sobre aspectos gênero-específicos do uso da cannabis nas mulheres, inclusive descrevendo os impactos durante a gravidez e pós-parto.

Diante do número alarmante de usuários de cannabis no Brasil e do impulso e crescimento dos movimentos pró-regulamentação e liberação da cannabis no país, faz-se necessária a discussão e produção científica sobre os impactos dessa substância na população feminina, inclusive levando-se em consideração a questão de gênero.

As diferenças no consumo de substâncias psicoativas entre os gêneros estão menores a cada ano. Ainda que estudos epidemiológicos mostrem que mulheres usam menos substâncias psicoativas do que os homens, o número de mulheres que fazem uso e abuso dessas substâncias aumenta a cada ano. Isso se deve, principalmente, às mudanças do papel social da mulher no mundo. As usuárias de drogas, principalmente as gestantes, sofrem estigma social e preconceito, porém atualmente a aceitação social do consumo de drogas pelas mulheres é muito maior do que há algumas décadas. Existem importantes especificidades que devem ser consideradas para a prevenção e o tratamento da dependência entre as mulheres. As diferenças de uso entre os gêneros incluem os fatos de a mulher: começar a usar a substância como forma desadaptativa de aliviar sintomas de problemas mentais preexistentes, como estresse, sensação de alienação, depressão, ansiedade e estresse pós-traumático; progredir do uso para a dependência mais rápido que o homem; ser mais reativa aos gatilhos para uso; apresentar maiores taxas de recaída; sofrer consequências físicas e psicológicas mais severas.

Estudo representativo da população adulta dos Estados Unidos sobre diferenças de gênero entre dependentes de cannabis identificou que ambos os gêneros apresentavam transtornos mentais associados (94,16% das mulheres e 95,6% dos homens), baixas taxas de busca por tratamento, mesmos motivos para busca por tratamento, e mesmos tipos de serviços utilizados. As mulheres, por sua vez, apresentavam principalmente transtornos de humor e ansiedade; possuíam maior risco para transtornos externalizantes; atendiam menos critérios para abuso; tinham episódios de uso de menor duração; fumavam menos baseados; e paravam de fumar mais cedo que os homens.

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) realizou em 2013 o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II LENAD). A partir de entrevista domiciliar com uma amostra de 4.607 indivíduos de 14 anos de idade ou mais, a pesquisa revelou que: 7% dos adultos brasileiros já experimentaram maconha na vida; 3% da população adulta fez uso frequente no último ano; a dependência está presente em 40% dos usuários; mais da metade dos usuários fazem consumo diário; e 60% experimentaram cannabis antes dos 18 anos. Entre os adultos, um a cada três usuários já tentaram parar e não conseguiram, e 27% já vivenciaram sintomas de síndrome de abstinência quando cessaram o consumo. Em relação ao gênero, o II LENAD demonstra que, entre os usuários de maconha, os homens usam três vezes mais a droga do que as mulheres no Brasil. Uma das principais particularidades que a mulher usuária de cannabis poderá enfrentar em sua vida é o manejo do consumo dessa substância na gestação e no puerpério, ao compreender que o uso pode gerar prejuízos não só para si mesma, mas também para o feto e bebê. Sabe-se que a cannabis é a substância ilícita mais utilizada por gestantes e puérperas, porém dados sobre a epidemiologia do consumo nessa população específica são limitados, e é provável que os números divulgados estejam muito abaixo da realidade.

A gestação, assim como a puberdade e a menopausa, é caracterizada como um dos períodos mais marcantes que compõem o ciclo vital da mulher.

Continuaremos esse assunto no próximo artigo. Até mais.

Artigo de Revisão da Revista Debates em Psiquiatria da ABP

EFEITOS DO CONSUMO DE CANNABIS NA GRAVIDEZ E NO PERÍODO PÓS-PARTO

EFFECTS OF CANNABIS CONSUMPTION DURING PREGNANCY AND IN THE POSTPARTUM PERIOD

Autores: Hewdy Lobo Ribeiro; Joel Rennó Jr; Renata Demarque; Juliana Pires Cavalsan; Renan Rocha; Amaury Cantilino; Jerônimo Ribeiro; Gislene Valadares; Antonio Geraldo da Silva