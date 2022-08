No dia 15/08 comemorou-se o Dia da Gestante.

Novas evidências apontam para a importância de ajudar as mães com sua saúde mental durante a gravidez.

Pesquisadores do National Institutes of Health (NIH) descobriram que sentimentos de estresse ou depressão durante a gravidez estão ligados a mudanças na placenta onde a criança está crescendo. Os resultados, publicados na Epigenomics, mostram que essas mudanças podem alterar a atividade do gene.

Estresse e depressão não são incomuns entre mulheres grávidas, com depressão afetando cerca de 1 em cada 10 gestações, de acordo com o American College of Obstetricians and Gynecologists.

E as evidências atuais já sugerem que a depressão durante a gravidez pode afetar negativamente uma criança mais tarde na vida. Por exemplo, um estudo descobriu que a depressão durante a gravidez estava ligada a distúrbios comportamentais e emocionais durante a infância, e outro descobriu que aumentava o risco de depressão aos 18 anos.

Para investigar o estresse e a depressão durante a gravidez, os pesquisadores do NIH avaliaram 301 mulheres grávidas de 12 clínicas nos Estados Unidos que haviam participado de um estudo clínico anterior. O grupo era etnicamente diverso, com 34% sendo identificadas como hispânicas, 26% como brancas não hispânicas, 24% como negras não hispânicas e 17% como asiáticas ou das ilhas do Pacífico.

No início do estudo, as mulheres foram solicitadas a preencher questionários usados ​​rotineiramente para rastrear o estresse e a depressão. Elas responderam ao questionário mais cinco vezes durante a gravidez. Pouco depois de cada mulher dar à luz, os pesquisadores coletaram amostras de tecido da placenta e analisaram a genética.

O objetivo de estudar a placenta, de acordo com o pesquisador principal Markos Tesfaye, é que as mudanças químicas podem regular se um gene próximo pode ser ativado.

Há evidências de que modificações químicas na placenta podem levar a alterações nos tecidos fetais, como o cérebro, diz ele. E a placenta é conhecida por produzir neurotransmissores, necessários para o desenvolvimento do cérebro do feto.

A equipe encontrou 16 áreas onde as alterações no exterior do DNA da placenta estavam ligadas à depressão no segundo ou terceiro trimestre. Eles também encontraram duas áreas onde essas mudanças foram associadas ao estresse no terceiro trimestre.

A depressão materna deixa sinais na placenta em genes críticos para a programação do cérebro fetal. Duas das mudanças químicas ligadas à depressão foram próximas a genes que são conhecidos por estarem envolvidos com o desenvolvimento do cérebro do feto e doenças neurológicas e psiquiátricas.

As descobertas ilustram que o feto em desenvolvimento é sensível à condição da mãe durante a gravidez, incluindo sintomas maternos de baixo humor e estresse percebido, segundo Thalia K. Robakis, médica, do Programa de Saúde Mental da Mulher na Escola de Medicina Icahn em Mount Sinai na cidade de Nova York. Mas Robakis adverte que nenhum resultado clínico foi medido entre os bebês nascidos, o que significa que o estudo não pôde documentar quaisquer efeitos da depressão materna e do estresse no desenvolvimento fetal. Em vez disso, o trabalho contribui para descobrir quais mecanismos estão envolvidos.

As mulheres grávidas devem continuar a se concentrar na otimização de sua própria saúde física e mental. E elas devem saber que uma mãe feliz e saudável é o fator mais importante para o desenvolvimento de um bebê feliz e saudável. Políticas governamentais que estimulem o screening de problemas de saúde mental em grávidas podem prevenir danos psiquiátricos futuros aos bebês gestados. Portanto, uma maior atenção à saúde mental das grávidas durante as visitas de pré natal é essencial.

Fonte:

Future Medicine: “Impacto da depressão e do estresse na metilação do DNA da placenta em mulheres grávidas com diversidade étnica.”