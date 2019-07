Os pacientes que tomam isotretinoína para acne moderada e grave podem ser vulneráveis ​​a várias condições psiquiátricas, de acordo com um estudo publicado hoje no JAMA Dermatology. Especificamente, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade e alterações de humor estavam entre os eventos adversos psiquiátricos mais comuns em pacientes que tomavam isotretinoína relatada à Food and Drug Administration (FDA) por um período de 20 anos. Essa informação é muito importante porque no mundo todo tal medicamento é prescrito por médicos não apenas dermatologistas mas de outras especialidades- principalmente para o público de adolescentes.

Embora estudos anteriores e relatos da mídia tenham destacado uma associação entre suicídio e depressão em pacientes tomando isotretinoína, os resultados sugerem que outros eventos adversos psiquiátricos subvalorizados podem estar ligados ao seu uso. Os resultados sugerem a importância de incorporar rastreios psiquiátricos regulares como parte do acompanhamento dos pacientes que tomam isotretinoína.

Os pesquisadores analisaram relatos de 17.829 eventos adversos psiquiátricos com isotretinoína como principal droga suspeita no Sistema de Notificação de Eventos Adversos da FDA de 1997 a 2017. Houve 7.547 relatos de transtornos depressivos (42,3% de todos os relatos de eventos adversos); 2.962 relatos de labilidade emocional, como alterações de humor e irritabilidade (16,6%); e 2.412 relatos de transtornos de ansiedade (13,5%). Além disso, houve 2.278 relatos de ideação suicida, 602 relatos de tentativa de suicídio e 368 relatos de suicídio consumado. Entre os 13.553 eventos adversos que relataram a idade do paciente, mais da metade ocorreu em pacientes com idade entre 10 e 19 anos.

Análise adicional de dados de suicídio de pacientes inscritos em um programa de gerenciamento de risco de isotretinoína conhecido como iPLEDGE em 2009 e 2010 revelou taxas de suicídio completo por 100.000 pessoas foram de 8,4 em 2009 e 5,6 em 2010. (iPLEDGE exige que os pacientes se reúnam mensalmente com médicos para confirmar se a medicação está sendo levado corretamente). Os autores observaram que essas taxas eram mais baixas do que as taxas nacionais de suicídio na população geral e naquelas entre 15 e 24 anos durante esses anos.

Embora não tenha sido estabelecido nenhum elo causal entre a isotretinoína e os eventos adversos psiquiátricos, é importante reconhecer que existem dados que sugerem que os pacientes que usam essa droga podem estar vulneráveis ​​a uma série de condições psiquiátricas.

Portanto, os pais de milhares de adolescentes que utilizam a isotretinoína para tratamento de acne devem perguntar aos médicos prescritores sobre esses possíveis e reais efeitos colaterais na esfera psiquiátrica e sugerir uma avaliação de tais riscos pelo especialista. Hoje sabemos que muitos quadros de depressão e ansiedade graves podem aumentar os riscos de suicídio na população de adolescentes e a prevenção de qualquer distúrbio mental é fundamental.

Fonte: JAMA Dermatology