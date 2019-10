O Dr. Bernard Fisher, cirurgião da Universidade de Pittsburgh cuja pesquisa transformou a maneira como o câncer de mama é tratado, pondo fim ao uso rotineiro da mastectomia radical debilitante, morreu em pleno mês do outubro rosa que é dedicado à prevenção do câncer de mama. Ele tinha 101 anos.

A pesquisa de Fisher, que começou no final da década de 1950 e durou quatro décadas, mostrou que o câncer em estágio inicial poderia ser tratado com cirurgias mais simples, e que o tratamento com quimioterapia ou medicamentos hormonais poderia prolongar a vida dos pacientes. Em uma mastectomia radical, a mama, os linfonodos sob a axila, o músculo peitoral e, em alguns casos, as costelas são removidos.

Persistente e ambicioso, o Dr. Fisher prevaleceu contra a feroz resistência dos cirurgiões acadêmicos, que acreditavam que mais cirurgias sempre eram melhores para as pacientes, apesar de sustentar alegações de má conduta científica que quase atrapalharam sua carreira.

Através de dezenas de ensaios clínicos envolvendo milhares de pacientes, o Dr. Fisher levou o processo científico para a tomada de decisões médicas, que, segundo ele, há muito dependem de anedotas, opiniões e teorias não testadas transmitidas por gerações de médicos. “Em Deus confiamos”, ele disse certa vez a um repórter. “Todos os outros [devem] ter dados.”

“Ele deve ser considerado o maior cientista revolucionário da história da pesquisa sobre câncer de mama”, disse Michael Baum, professor emérito da University College London, treinado pelo Dr. Fisher, em 2002. “Ele mudou o assunto e como resultado, os seios das mulheres são salvos e suas vidas são salvas. ”

As descobertas de Fisher derrubaram crenças profundamente arraigadas sobre a maneira como o câncer de mama se espalha no corpo.

Desde o final da década de 1890, os cirurgiões haviam aprendido que o câncer de mama se espalhava de maneira previsível, em círculos cada vez maiores a partir de um único ponto. Os cirurgiões acreditavam que a única maneira de parar a doença era eliminar o câncer antes que chegasse à corrente sanguínea e viajasse para órgãos e ossos distantes.

Mas as cirurgias radicais deixaram as mulheres com cicatrizes e enfraquecidas. Sem linfonodos, os braços das mulheres incharam com líquido linfático. Na falta de um músculo no peito, elas tiveram dificuldade em mover os braços. Muitas mulheres morreram de sua doença.

O Dr. Fisher achou que as cirurgias radicais não faziam sentido biológico. Os estudos de laboratório que ele conduziu com seu irmão Edwin, um patologista, sugeriram que o câncer se propagava de maneiras erráticas e imprevisíveis. As células cancerígenas atingiram a corrente sanguínea no início da doença, disse ele, muitas vezes antes do diagnóstico de câncer de mama. As cirurgias radicais, ele argumentou, não eram melhores para deter o câncer do que as cirurgias limitadas, que deixaram intactos os linfonodos, os músculos do peito e as costelas de uma mulher.

Para testar sua hipótese, ele iniciou um ensaio clínico, uma metodologia agora padrão que usa estatísticas para medir o impacto de intervenções médicas. Levaria quase 10 anos para obter os dados que procurava.

Muitos cirurgiões, vinculados à tradição de cirurgias radicais, recusaram-se a inscrever suas pacientes no estudo. “A idéia de realizar cirurgias menos extensas foi considerada, em algumas instituições, como o equivalente a más práticas”, disse Fisher.

Ele foi a centros médicos acadêmicos no Canadá para obter os cirurgiões e pacientes adicionais que precisava. Um total de 1.765 pacientes foram divididas em três grupos: um recebeu uma mastectomia radical; o segundo recebeu uma mastectomia simples, na qual apenas a mama foi cortada; e o terceiro recebeu uma mastectomia simples seguida de radiação para destruir todas as células cancerígenas deixadas para trás.

Em 1977, o Dr. Fisher obteve seus resultados. As mulheres que receberam mastectomias radicais sofreram incapacidade e desfiguração, mas não viveram um dia a mais do que as mulheres que receberam mastectomias simples. Entre os três grupos, não houve diferença na recorrência do câncer, metástase em partes distantes do corpo ou taxas de mortalidade. Em 1979, a mastectomia simples havia se tornado o tratamento padrão para o câncer de mama.

Portanto, muitos dos incríveis avanços que tivemos nos últimos 40 anos do tratamento do câncer de mama devem-se ao brilhante Dr Fisher e seus discípulos que tiveram a coragem, ousadia, determinação e extrema dedicação para mudar paradigmas prévios do tratamento do câncer de mama. Pessoas com este perfil devem ser sempre reverenciadas por todos nós.

Fonte: Denise Gellene, The New York Times

https://www.nytimes.com/2019/10/19/science/dr-bernard-fisher-dead.html