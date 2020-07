Mulheres grávidas e no pós-parto (período denominado perinatal) provavelmente enfrentarão desafios significativos devido à COVID-19, que podem aumentar o risco de problemas de saúde mental. Em um artigo publicado no JAMA Psychiatry, vários psiquiatras descrevem estratégias para ajudar as mulheres no tratamento de distúrbios psiquiátricos e as que não estão em tratamento.

Mulheres no período perinatal foram vulneráveis aos transtornos de humor e ansiedade, enfrentaram danos intensificados, pois as medidas de saúde pública interferiram com as necessidades psicossociais cruciais específicas para o período periparto. A saúde mental materna é essencial na pandemia da COVID-19 e deve ser abordada rapidamente. São necessárias soluções em todos os níveis, e os esforços em todo o sistema devem ser bem organizados e estratégicos.

Os procedimentos de controle de infecção para maternidades – incluindo o uso de equipamentos de proteção individual, as máscaras cirúrgicas durante o trabalho de parto ativo, as restrições de visitantes e as internações hospitalares truncadas podem aumentar o risco de sofrimento materno no momento do parto e limitar a oportunidade de abordar a questão. Uma vez de alta do hospital, essas mulheres podem enfrentar desafios adicionais, pois muitas intervenções anteriormente confiáveis ​​para a regulação do humor no pós-parto não estavam disponíveis ou estão seriamente comprometidas. Por exemplo, avós e cuidadores noturnos de bebês podem não ser capazes de fornecer assistência pessoalmente devido às práticas de distanciamento físico.

Para mitigar esses desafios para as mulheres, que já estão em tratamento psiquiátrico, os pesquisadores sugeriram que psiquiatras e profissionais de saúde mental realizassem as seguintes ações:

*Antecipe e planeje circunstâncias que possam impactar negativamente na saúde mental dessas mulheres, particularmente relacionadas ao sono no pós-parto e à separação de apoios pessoais. Os médicos devem discutir com as pacientes e suas famílias um plano para monitoramento de sintomas e respostas a contingências específicas para pandemias, incluindo planejamento de segurança que considere realocações temporárias para mulheres, evitando áreas urbanas lotadas ou buscando co-quarentena com apoio pessoal.

*Use plataformas virtuais de saúde para fornecer psicoterapias preventivas, como terapia cognitivo-comportamental ou psicoterapia interpessoal.

*Continue a incentivar o uso de medicamentos psicoativos durante a gravidez e durante a amamentação. O risco de doenças não tratadas ou subtratadas deve ser maior do que em condições não-pandêmicas, e a interrupção do tratamento bem-sucedido de manutenção de medicamentos é desencorajada para a maioria dos medicamentos. Para as mulheres que tomam medicamentos que requerem monitoramento sanguíneo, os prescritores precisam fazer esforços extras para coordenar a coleta de sangue com outras consultas médicas planejadas pessoalmente.

FONTE: Jama Psychiatry