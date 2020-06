No meio a uma série de tragédias decorrentes da COVID-19 que têm sensibilizado milhões de pessoas ao redor do mundo, um fato intrigante aguça o interesse dos cientistas: por que alguns ainda teimam em boicotar ou incentivar o não cumprimento das regras de distanciamento ou mesmo isolamento social apesar dos dados epidemiológicos catastróficos? O que se passa na mente dessas pessoas?

Em 31 de março de 2020, a Dra. Deborah Birx, coordenadora da Força-Tarefa de Coronavírus do governo dos EUA, disse: “Não há bala mágica. Não há vacina mágica ou terapia. São apenas comportamentos. Cada um de nossos comportamentos, traduzindo-se em algo que muda o curso dessa pandemia viral nos próximos 30 dias”. Segundo Pavel S. Blagov, professor associado e diretor do Laboratório de Personalidade da Whitman College, cientista psicológico e psicólogo praticante, a importância da psicologia e do comportamento na prevenção e gestão de uma enorme variedade de problemas de saúde é enorme.

A inclusão da personalidade ou o estudo de maneiras importantes pelas quais as pessoas diferem é essencial. Ficou claro a partir de relatos na mídia desde o início da pandemia da COVID-19 que algumas pessoas estavam rejeitando conselhos para se distanciar socialmente e se engajar em maior higiene. Pode haver muitas razões para isso, é claro, mas alguns traços de personalidade podem estar envolvidos. No presente artigo, o foco de discussão é eminentemente na esfera psicológica e envolvendo um subgrupo pequeno de pessoas, portanto, sem levar fatores econômicos e outras variáveis em consideração. Não estou fazendo, portanto, nenhuma generalização.

Segundo Blagov, os traços da chamada Tríade Negra (narcisismo, maquiavelismo e psicopatia), bem como os traços incluídos na psicopatia, podem estar ligados a comportamentos de risco à saúde e problemas de saúde durante a pandemia. Também há pesquisas anteriores sugerindo que pessoas com altos traços da Tríade Negra podem conscientemente e até deliberadamente colocar em risco a saúde de outras pessoas, por exemplo, se envolvendo em comportamentos sexuais de risco e não informando seu parceiro sobre ter HIV ou DSTs.

No início da pandemia e nos meses subseqüentes, houve numerosos relatos de indivíduos propositadamente tossindo, cuspindo ou até lambendo maçanetas em público, como forma de intimidar outras pessoas ou como se rebelar contra as novas normas sociais emergentes. distanciamento e higiene. A pergunta que não se pode deixar de fazer é se traços psicopáticos poderiam estar envolvidos nessas atitudes.

O pesquisador usou o Mechanical Turk da Amazon para pesquisar 502 adultos nos EUA entre 20 e 23 de março de 2020. A pesquisa on-line perguntou aos participantes quantas vezes eles cumpriam as recomendações de saúde para impedir a propagação do novo coronavírus, se planejavam fazê-lo e como eles se comportariam se fossem infectados. A pesquisa também incluiu várias avaliações de personalidade.

“O estudo ocorreu antes dos comportamentos de saúde relacionados à pandemia se tornarem extremamente politizados nos EUA e quando as pessoas ainda estavam aprendendo sobre a situação em rápida evolução”, observou Blagov.

A maioria dos participantes, segundo o pesquisador, estava cumprindo as recomendações de saúde dos Centros de Controle de Doenças dos EUA (CDC) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Foi encorajador descobrir que as pessoas que participaram do estudo geralmente relataram se envolver em distanciamento social e higiene, planejando continuar a se envolver nessas medidas e estar dispostas a fazer o que fosse necessário para proteger a saúde de entes queridos, conhecidos e estranhos.

Mas alguns participantes relataram não seguir o conselho, que os pesquisadores descobriram estar ligado a vários traços de personalidade.

Blagov descobriu que níveis mais baixos de agradabilidade e consciência estavam associados a uma probabilidade reduzida de endossar recomendações de saúde relacionadas ao distanciamento social e à higiene. Em outras palavras, pessoas menos solidárias/cooperativas e pessoas menos responsáveis/ organizadas eram menos propensas a adotar medidas preventivas.

Além disso, as pessoas que obtiveram pontuações mais altas nos subtraços psicopáticos de maldade e desinibição tendem a mostrar menos interesse em distanciamento social e higiene. A maldade e a desinibição também previram o endosso de comportamentos que colocam outras pessoas em risco de infecção, como tocar ou espirrar em superfícies de alto uso em público. A desinibição reflete um controle inadequado dos impulsos, enquanto a maldade descreve a falta de consideração pelos outros.

“As pessoas que pontuavam alto nessas características tendiam a afirmar que, se tivessem o COVID-19, poderiam expor conscientemente ou deliberadamente outras pessoas a ele”, disse Blagov ao PsyPost.

Uma implicação potencial desta pesquisa é que pode haver uma minoria de pessoas com estilos de personalidade específicos (no espectro do narcisismo e da psicopatia) que têm um impacto desproporcional na pandemia por não protegerem a si e aos outros.

Como todas as pesquisas, o estudo inclui algumas ressalvas. E isso deve sempre ser ressaltado pelos grandes pesquisadores.

“As limitações do estudo incluíram o uso de uma amostra não aleatória e não probabilística de apenas adultos dos EUA; medidas de características abreviadas; e recentemente desenvolvidas, medidas de comportamento em saúde não testadas anteriormente. Um provável efeito não intencional disso pode estar subestimando a força das correlações traço-comportamento. Os resultados não significam que a doença viral seja disseminada apenas por pessoas irresponsáveis ou imprudentes. As correlações costumam ser pequenas e as definições científicas de traços não são julgamentos cotidianos sobre caráter ”, explicou Blagov.

Pesquisas futuras devem analisar comportamentos de saúde reais (não relatados) e se mostram vínculos semelhantes com a personalidade (provavelmente sim). A pesquisa também deve testar mais maneiras de estruturar conselhos de saúde pública para encontrar mensagens que possam funcionar para os indivíduos mais antagônicos entre nós. Finalmente, seria importante estudar os mecanismos por trás das ligações traço-comportamento.

FONTE: Revista Social Psychology and Personality Science.

Eric W. Dollan