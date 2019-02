A menina era natimorta. Sua mãe deu à luz em um carro após uma “gravidez oculta”.

Gravidezes ocultas ocorrem em vários países como Irlanda – e são mais comuns do que a maioria de nós pensa. No Brasil não há estudos sistemáticos a respeito.

Como parte de seu doutorado no Trinity College Dublin (supervisionado por Joan Lalor da School of Midwifery), em 2015 Murphy-Tighe realizou um estudo chamado “Keeping It Secret”, de mulheres que haviam passado por gravidezes escondidas na Irlanda.

Trinta mulheres se aproximaram dela. Muitos queriam ajudar outras mulheres em situação semelhante, aprofundando a compreensão do público sobre sua experiência. Alguns haviam ocultado gravidezes múltiplas. Duas estavam grávidas na época. Dos bebês nascidos das mulheres, seis foram adotados e cinco passaram o tempo em assistência social. Houve sete mortes perinatais.

Elas se culparam, sofreram de transtorno de estresse pós-traumático e depressão, lamentando a perda do bebê.

A gravidez ocorreu entre as idades de 15 e 35 anos (as participantes do estudo tinham mais de 18 anos no momento da entrevista) e as mulheres eram de várias nacionalidades, incluindo irlandesas, polonesas e britânicas. Elas vieram de diferentes níveis de educação e tinham “todo tipo de trabalho” durante a gravidez.

“Essas mulheres descreveram o medo [de estar grávida] como paralisante”, diz Murphy-Tighe. “Não é negação. Eles estavam com medo, e isso afetou sua capacidade de se apresentar [e apresentar uma gravidez] mais cedo. Elas sentiram que, se a notícia saísse, haveria consequências em termos de emprego, parceiro ou lar de família.

“Essas mulheres nunca receberam ajuda, nunca contaram a ninguém e choraram essa perda. Elas se culparam, sofreram de síndrome do estresse pós-traumático e depressão, lamentando a perda do bebê ”, diz Murphy-Tighe.

Uma entrevistada enfaixou o abdômen durante a gravidez. Outra admitiu que, quando tomava banho, nunca olhou para baixo e disse a si mesma que tinha um cisto ou tumor.

As principais conclusões de Murphy-Tighe foram que os profissionais de saúde “precisam melhorar em termos de como chegar às mulheres no início da gravidez”.

“Profissionais de saúde precisam de mais compreensão do sentimento de medo que essas mulheres experimentam. Eles precisam entender que essas mulheres podem estar vivendo com violência doméstica. Eu ouvi falar dos traumas mais inimagináveis ​​nessas entrevistas: mulheres que foram recebidas com uma resposta violenta por um parceiro quando contaram sobre a gravidez, e lidaram com tudo isso em segredo e em privado. ”

Resposta de enfrentamento

Além disso, diz ela, “precisamos de uma maior compreensão psicológica na gravidez, especialmente em torno de como o trauma pode afetar a resposta de enfrentamento de uma mulher”, diz ela. Onze entrevistados no estudo mencionaram experiências de trauma no início da vida, incluindo agressão sexual ou abuso. O trauma inicial nunca foi divulgado, então quando elas se viram com uma gravidez inesperada e muitas vezes indesejada, elas não se sentiam no controle de seus corpos ou vidas.

Uma narrativa cultural em torno de mães que experimentam nascimentos escondidos ou não assistidos existe há muito tempo, diz Murphy-Tighe. Elas são vistas como jovens, ingênuas, com medo de contar a seus pais e sem os meios para acessar um aborto ou criar um filho. Os entrevistados de Murphy-Tighe, no entanto, nem todos concordaram com esses perfis.

Precisamos de uma maior compreensão psicológica na gravidez, especialmente em torno de como o trauma pode afetar a resposta de enfrentamento de uma mulher.

“A literatura muitas vezes fala sobre as mulheres estarem em negação ou ter um problema de saúde mental”, diz ela. “O que eu ouvi dessas mulheres, e outra vez, é ‘não somos ruins, não somos loucas, mas isso aconteceu em nossas vidas ‘. Elas relataram experiências negativas [com o sistema de saúde]. Uma participante me contou que nunca havia experimentado uma falta de empatia em sua vida ”.

Cabe ao Estado atualizar as diretrizes de gravidez em crise. Essas mulheres precisam ser sinalizadas para serviços confidenciais e sem julgamento com profissionais que são treinados em cuidados informados sobre trauma, ou aqueles que podem identificar sinais de abuso doméstico. E há múltiplos fatores envolvidos, não necessariamente precisa haver uma compreensão psicopatológica.

“Precisamos de uma maior compreensão psicológica na gravidez, especialmente em torno de como o trauma pode afetar a resposta de enfrentamento de uma mulher”, diz Murphy-Tighe. “As pessoas tendem a pensar que isso é algo que não afeta muitas pessoas, mas isso não é estritamente o caso”.r

Fonte: Marcé Society de Psiquiatria Perinatal do qual o autor é membro.

Psiquiatria da Mulher: www.psiquiatriadamulher.com.br