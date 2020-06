Cerca de 6 meses após o início da pandemia de COVID-19 a devastação emocional, os impactos socioeconômicos e as pressões nos profissionais de saúde da linha de frente continuam a moldar o nosso mundo.

Enquanto as palavras nem sempre podem fazer justiça, na medida do sofrimento individual desta doença, a ficção pode, às vezes, oferecer uma maneira de processar o momento presente, e isso parece particularmente verdadeiro para o consagrado escritor português José Saramago

autor de “O Ensaio sobre a Cegueira” de 1995.

O romance narra uma experiência sem precedentes da epidemia de cegueira que varre um país sem nome.

Abre com um homem parado no trânsito cujo mundo de repente se envolveu em uma espécie de brancura leitosa. Ele é levado para um oftalmologista onde, após andar por toda a clínica, deixa a todos (incluindo o médico) infectados.

O grupo é colocado em quarentena em um antigo asilo pelo Ministério da Saúde. O médico e sua esposa, que milagrosamente mantém a visão, são seqüestrados lá também.

Dentro do asilo, o pânico se espalha “mais rápido que as pernas que o carregam”.

A esposa do médico aprende rapidamente como o medo e a sensação de não ser vista – e, portanto, não julgada por suas ações – pode levar à depravação moral que ela e outras pessoas estão sujeitas a0

estupro, à extorsão e ao assassinato de companheiros de ala.

Finalmente, quando toda a cidade vira cega e o grupo em quarentena emerge, eles encontram sua cidade em ruínas.

Vagando pelas ruas abandonadas, eles se encontram em uma igreja onde estátuas sagradas têm seus olhos

cobertos de pano branco e pinturas têm os olhos obscurecidos pela. pintura branca.

Este é um mundo que aparece mudado para sempre. Nesse mundo, mesmo os santos não mereciam ver em meio ao sofrimento dos cegos.

Então, tão rapidamente quanto veio, a cegueira recua. O mundo vibra com otimismo, como se acordasse

de um pesadelo. Mas a esposa do médico – que viu as realidades dentro das paredes do asilo – teme que o

o sofrimento terá sido em vão. As pessoas da cidade dela, ela sabe, logo esquecerão, mesmo que ela não possa. Este é o sacrifício dela: testemunhar os horrores que outros poderiam ignorar e servir como lembrança histórica do que realmente aconteceu atrás dos muros do asilo.

Ela aprende o paradoxo da epidemia de cegueira que iluminou mais do que obscureceu. A esposa do médico reflete: “Eu não acho que ficamos cegos, acho que somos cegos, cegos mas vendo, cego

quem pode ver, mas não vê. ”

Os cidadãos da cidade optaram por não ver a crueldade escondida sob a superfície em si e nos outros. Demorou uma epidemia para lançar uma luz ofuscante sobre a escuridão que sempre estava embaixo.

O mesmo vale para a COVID-19 que expôs muitas injustiças e desigualdades arraigadas. Empurrando os sistemas de saúde e recursos aos seus limites em muitos países, essa pandemia global trouxe questões prescientes como o racismo sistêmico, o estado de segurança das redes sociais e variações no acesso

dos cuidados de saúde em foco.

Em pouco tempo, perdemos nossa capacidade de desviar o olhar, como a morte conta e vídeos críticos das enfermarias de hospitais invadindo nossa consciência.

No entanto, muitos parecem se recusar a enxergar ou já estão se esquecendo do sofrimento alheio.

É uma história de dois mundos. Em alguns países, a desinformação sobre COVID-19 levou a protestos

exigindo o levantamento da quarentena fora dos muros do hospital; enquanto isso, trabalhadores da saúde dedicados estão fatigados em unidades de terapia intensiva fornecendo cuidados e apoio para inúmeros pacientes doentes e sozinhos. Tais sofrimentos e vivências desses profissionais da saúde e seus pacientes demonstram o absurdo de alguns nichos da sociedade que ainda ousam em minimizar a gravidade da enfermidade.

Um dia, a COVID-19 também deverá passar. O que restará? Muitos vão se lembrar da solidão da quarentena e sofrer com a recessão financeira que é certa. Outros vão se lembrar da perda de um amado.

Mas as memórias de sofrimento e sacrifício inevitavelmente desaparecerão. Profissionais de saúde e escritos de pacientes, postagens de mídias sociais, podcasts e fotografias, testemunhando o que viram

dentro das paredes do hospital, ajudarão aqueles do lado de fora a verem e não os deixarão esquecer. Porque esquecer esse momento é algo nós não podemos levar para o futuro.

FONTE: * Daniel Marchalik, Dmitriy Petrov

Gabinete de Bem-Estar Médico e

Trilha de Literatura e Medicina, MedStar

Escola de Saúde / Universidade de Georgetown de

Medicine, Washington, DC 20007, EUA

(DM); e Departamento de Neurocirurgia,

Universidade da Pensilvânia, Filadélfia,

PA 19104, EUA (DP)

dan.marchalik@gmail.com

Lancet 2015; 386: 1223