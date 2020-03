À medida que comunidades em todo o mundo continuam a lidar com a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e lidam com o número de casos em rápida proliferação, um estudo chinês relata informações preocupantes sobre as ramificações psicológicas do COVID-19 nos profissionais da saúde: uma pesquisa com mais de 1.200 enfermeiros e médicos que trabalham em hospitais na região de Wuhan (onde o surto se originou) e na China continental revelou que mais de 50% relataram sintomas de depressão e mais de 70% relataram sintomas de sofrimento psíquico. Os resultados foram publicados hoje no JAMA (Jornal da Associação Médica Americana).

A proteção dos profissionais de saúde é um componente importante das medidas de saúde pública para combater a epidemia de COVID-19. Intervenções especiais para promover o bem-estar mental dos profissionais de saúde expostos ao COVID-19 precisam ser implementadas imediatamente, com mulheres, enfermeiras e trabalhadores da linha de frente que requerem atenção especial.

Os pesquisadores pesquisaram trabalhadores da saúde de 34 hospitais na China com clínicas ou enfermarias para COVID-19 entre 29 de janeiro de 2020 e 3 de fevereiro de 2020 (durante esse período, o total de casos confirmados de COVID-19 ultrapassou 10.000 na China, de acordo com os autores). Os pesquisadores avaliaram a depressão, ansiedade, insônia e angústia dos entrevistados, usando as versões em chinês do Patient Health Questionnaire (PHQ), a escala do Transtorno de Ansiedade Generalizada, o Índice de Gravidade da Insônia e a Escala dos Eventos de Impacto.

Dos 1.257 pesquisados ​​(493 médicos e 764 enfermeiros), 634 (50,4%) relataram sintomas de depressão, 560 (44,6%) relataram ansiedade, 427 (34,0%) relataram insônia e 899 (71,5%) relataram sofrimento. Os profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico direto, tratamento e atendimento de pacientes com COVID-19 apresentaram maior probabilidade de relatar sintomas de depressão, ansiedade, insônia, e angústia em comparação com aqueles não envolvidos no diagnóstico, tratamento e atendimento de pacientes com COVID-19.

“Esses achados, consistentes com os observados na epidemia grave do sistema respiratório agudo (SARS) de 2003, podem ajudar a orientar estratégias para responder às sequelas de saúde mental desta e de futuras epidemias”, escreveu Roy Perlis, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard.

“Embora o pico da epidemia do COVID-19 ainda esteja por ser visto, ele acabará por diminuir. O trabalho de Lai et al. fornece um lembrete do pedágio que provavelmente permanecerá: as consequências do estresse crônico, incluindo depressão e distúrbios de ansiedade. […] Como o mundo uniu esforços para gerenciar a infecção por COVID-19, será fundamental não negligenciar as conseqüências para a saúde mental da luta contra a epidemia”.

Fonte: “Coronavírus e saúde mental: cuidando de nós mesmos durante surtos de doenças infecciosas”, de Joshua Morganstein, MD, presidente do Comitê de Dimensões Psiquiátricas de Desastres da APA (Associação Americana de Psiquiatria)