O período imediatamente após o nascimento de uma criança é um momento crítico para uma série de importantes eventos precoces de desenvolvimento e a falta de energia e habilidade de uma mãe para lidar eficazmente com as demandas desse período pode constituir uma séria ameaça ao bem-estar da criança. Enquanto os episódios depressivos principais resultam na morbidade concomitante bem conhecida, incluindo comprometimento funcional acentuado, angústia e aumento do risco de suicídio, a depressão materna precoce também coloca um segundo indivíduo, a criança, em risco significativo durante o que muitos acreditam ser o período mais vulnerável de desenvolvimento.

A depressão materna precoce também está associada à redução da duração da amamentação, bem como à renovação do tabagismo materno. Sabe-se que as interações entre mães deprimidas e seus filhos são de qualidade inferior às de mães não-deprimidas, que demonstraram afetar adversamente o crescimento físico e o desenvolvimento neurocomportamental. Outras pesquisas ligam a depressão materna ao aumento do risco de distúrbios de conduta e distúrbios psiquiátricos entre as crianças, bem como à maior insegurança infantil e a diagnósticos de ansiedade que demonstraram persistir até a idade adulta.

Historicamente, os médicos notaram sintomas depressivos após o parto desde a época de Hipócrates, por volta de 300 aC. Mais recentemente, celebridades de Hollywood, incluindo Brook Shields, Gwyneth Paltrow, Alanis Morissette, Chrissy Teigen e Adele, ofereceram sua voz para reduzir o estigma associado à depressão pós-parto.

A atenção recente, tanto na literatura profissional quanto na literatura leiga, resultou na suposição popular de que o parto pode, independentemente e regularmente, causar depressão. No entanto, do ponto de vista científico, uma questão importante que resta a ser respondida é se o período pós-parto realmente representa um momento de maior vulnerabilidade para episódios depressivos.

Para responder a essa questão, um grupo internacional de pesquisadores realizou o maior e mais rigoroso estudo de depressão pós-parto até o momento. Alguns desses achados foram publicados recentemente no periódico Archives of Women`s Mental Health.

Utilizando toda a população nacional de primogênitos na Suécia entre os anos de 1997 e 2008 e representando mais de 700.000 mulheres, os achados sugerem que o período pós-parto não é um momento de maior vulnerabilidade para depressão para a maioria das mulheres. Para conduzir o estudo, os pesquisadores primeiro precisaram determinar o risco geral de desenvolver depressão no primeiro ano após o parto, com base no prontuário pessoal de cada mulher. O resultado dessa análise forneceu o risco geral de uma mulher desenvolver depressão pós-parto. O próximo passo foi atribuir a cada mulher no estudo uma data aleatória gerada por computador de entrega infantil. Isto é referido como uma data de entrega fantasma porque não está de forma alguma relacionada com o nascimento real de um filho. Mais importante ainda, esta data de entrega fantasma tinha que ser selecionada a partir de um período de tempo em que cada mulher seria normalmente esperado para entregar uma criança. Uma vez que a data de entrega fantasma foi atribuída, os pesquisadores determinaram o risco da mulher de desenvolver depressão, novamente com base em um diagnóstico de depressão real, durante o ano civil seguinte a essa data aleatória. Surpreendentemente, o risco de depressão pós-parto foi marcadamente menor do que o risco de desenvolver depressão em algum outro momento durante sua vida reprodutiva.

Então, por que essas descobertas recentes diferem do que é comumente relatado como a complicação mais comum do parto infantil?

1) O grande número de estudos anteriores explorou a sintomatologia da depressão pós-parto, enquanto este estudo baseou-se em diagnósticos de depressão pós-parto clinicamente relevantes.

2) A maioria dos estudos de depressão pós-parto foi conduzida em pequenas amostras de conveniência que vêm de clínicas locais ou hospitais regionais e, como tal, não podem representar todas as mulheres de uma mesma população.

3) A idéia de depressão que se correlaciona com o parto pode na verdade representar uma correlação ilusória.

Há uma diferença entre correlação e causalidade e a observação bem estabelecida da depressão após o parto não equivale necessariamente à causação. De fato, a história da medicina está repleta de relacionamentos errôneos, como vacinas que causam autismo e luas cheias causando loucura. Nossa tendência a perceber dois eventos como causalmente relacionados, quando sua relação é coincidente (ou mesmo inexistente) é uma forma de viés cognitivo conhecido como correlação ilusória. A superutilização de exames com alta sensibilidade e baixa especificidade tem o potencial de produzir correlações ilusórias – uma situação em que os médicos podem acreditar que eventos ou fatores de risco, como depressão e parto, estão relacionados mesmo quando não estão. Ressaltando isso possivelmente é o fato de que as mulheres grávidas e puérperas representam uma população medicamente capturada e, portanto, estão regularmente disponíveis para serem examinadas quanto à sintomatologia depressiva. É, portanto, possível que a caracterização contemporânea da depressão pós-parto, como complicação comum associada ao parto, confunda a compreensão de gatilho e causa – simplesmente porque é quando eles estão disponíveis para o rastreamento.

Apoiar essa possibilidade é a descoberta de que a depressão pós-parto de risco é quase inteiramente explicada pelo histórico de depressão da mulher. Em um estudo anterior publicado na revista Depression and Anxiety, com a mesma amostra de mulheres na Suécia, o risco total de depressão pós-parto foi de 62 em 10.000. No entanto, se uma mulher teve um histórico anterior de depressão, seu risco de depressão pós-parto aumentou drasticamente para 1.154 em 10.000 – um aumento de 21 vezes no risco.

Notavelmente, a taxa de depressão pós-parto costuma ser de cerca de 1 em 8, mas às vezes de 1 em 4. Embora essas taxas tenham atraído considerável atenção tanto no profissional quanto na literatura leiga, evidências empíricas sugerem que essas taxas são deturpadas, clinicamente não confiável e potencialmente perigoso para continuar promovendo. Sem dúvida, eles levaram alguns a acreditar que o período pós-parto é um momento de vulnerabilidade única à perturbação do humor.

Como a depressão pós-parto afeta tanto a mãe quanto o filho, é uma preocupação de saúde pública. Como tal, o aumento da consciência da depressão materna precoce e a subsequente desestigmatização de uma doença psicológica muito real é um progresso bem-vindo. Notavelmente, o aumento da atenção também levou a iniciativas direcionadas a melhorar a detecção da depressão pós-parto por meio de programas universais de rastreamento. No entanto, apesar de evidências consideráveis ​​sugerirem que algumas mulheres são suscetíveis a mudanças intensas de humor associadas às flutuações hormonais sem precedentes que ocorrem durante e imediatamente após a gravidez, deve-se tomar cuidado para não patologizar de forma indiscriminada o que para a maioria das mulheres pode representar os desconfortos normais de um período de adaptação . Ao continuar a deturpar o risco real de uma mulher, sobrecarregar os médicos mal preparados com responsabilidades fora da sua especialidade e implicar que os instrumentos de rastreio de sintomas diagnosticam adequadamente a depressão clínica aumenta a probabilidade de diagnósticos errados, tratamento excessivo e a medicalização injustificada de uma população já vulnerável. Como em tudo na vida, precisa haver bom senso e aprofundamento dos debates e análises dos estudos científicos publicados.

FONTES: The Marcé Society for perinatal mental health (Paris) da qual o autor é membro e Archives of Women’s Mental Health.

Site Psiquiatria da Mulher: www.psiquiatriadamulher.com.br