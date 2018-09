Vocês futuras mamães sabiam que depressão e ansiedade durante o terceiro trimestre da gravidez podem afetar o desenvolvimento inicial do cérebro? Segundo um estudo publicado recentemente no JAMA Pediatrics, a intensidade dos sintomas depressivos e / ou ansiosos maternos influencia a densidade da substância branca das crianças – feixes de fibras nervosas que conectam várias regiões cerebrais.

Segundo Douglas Dean da Universidade de Wisconsin-Madison, as vias neurais diferentes nas crianças filhas de mulheres que tiveram depressão e ansiedade na gestação podem levá-las a maior suscetibilidade à depressão no futuro.

Dean e seus colegas inscreveram 149 pares de mães e filhos para um estudo de neuroimagem. Os pares faziam parte de um estudo clínico em andamento que examinava a associação entre a experiência na primeira infância e o desenvolvimento do cérebro infantil. Como parte deste estudo, as mães completaram questionários de depressão e ansiedade nas semanas 28 e 35 da gravidez. Mais tarde, os investigadores realizaram exames de ressonância magnética de bebês dormindo com um mês de idade. Nem todas as crianças dormiram durante todo o exame, então a análise final incluiu 101 bebês (53 homens, 48 ​​mulheres).

Os pesquisadores descobriram uma conexão específica entre os índices de depressão e ansiedade da mãe e a composição da substância branca do cérebro dos bebês. Em lactentes do sexo feminino, maiores escores de depressão / ansiedade materna foram associados à menor densidade de substância branca (que reflete menos fibras nervosas compactadas) nas regiões frontais do cérebro. Nos meninos, no entanto, escores mais altos de sintomas foram associados com maior densidade de substância branca nessas regiões.

“Tais associações podem estar ligadas a diferentes cursos temporais de desenvolvimento da substância branca, com a substância branca nas meninas se desenvolvendo mais cedo do que nos meninos”, escreveram Dean e seus colegas. “Estas descobertas não implicam que a substância branca no sexo masculino seja resiliente aos sintomas maternos pré-natais; em vez disso, elas sugerem a possibilidade de que tais alterações microestruturais nos machos possam ser detectadas em um momento diferente durante o desenvolvimento ”.

Eles acrescentaram: “Devido à rápida maturação pós-natal da substância branca e a probabilidade de que as influências pré-natal e pós-natal no primeiro mês contribuam para a conectividade cerebral, é provável que qualquer resultado de desenvolvimento que estudamos seja o produto conjunto de influências pré-natais e pós-natais.

Portanto, a melhor medida é que nos exames de pré-natal haja maior atenção e melhor cuidado no rastreamento precoce de distúrbios ansiosos e depressivos uma vez que esses quadros podem impactar no desenvolvimento cerebral e predispor no futuro seu filho a mudanças comportamentais e de humor decorrentes. É vital que se incluam rotinas de avaliação psicológica das mulheres grávidas por profissionais gabaritados e especializados.