O caso de mais uma criança inocente e alegre brutalmente assassinada pelo padrasto e com cumplicidade da mãe chocou o país. Mas o que aprenderemos com essa tragédia além de chorarmos a perda desse anjo? Poderíamos ter evitado?

Casos de violência contra mulheres, idosos e crianças são muito frequentes no Brasil. As punições ocorrem em alguns casos, em outros nem tanto. O sentimento de indignação e revolta acirra nossos ânimos perante tanta perversidade humana. Uma maldade sem limites, totalmente injustificável e que exige pena máxima aos malfeitores.

O pior dessas histórias é que geralmente esses episódios são recorrentes, com participação de familiares até no papel de cúmplices além de autores. A sociedade precisa se mobilizar para dar um basta a essa barbárie e proteger os inocentes.

No caso específico do garoto Henry ele mesmo tendo apenas 4 anos de idade já tinha exposto seu medo e sofrimento perante a crueldade covarde de seu padrasto, chegando até a verbalizá-lo. E o pior: pessoas que poderiam e deveriam tê-lo protegido como sua mãe e babá foram ambas aparentemente subornadas talvez por interesses econômicos vis e imorais. O pai biológico dele possivelmente foi manipulado pela ex esposa que tinha ciência antecipada de tais agressões e deixou o pior acontecer sem relatar nada a ele. Foi ingênuo por acreditar cegamente na palavra de sua ex esposa.

Em muitas situações, o discurso ou queixas das vítimas são ignorados ou minimizados por terceiros e caem em descrédito. Mães de meninas que relatam abusos de parentes chegam ao absurdo de dizer que elas mentem, fingem, dissimulam e até que provocam com trajes indecentes. Esse tipo de pensamento e atitude obtusos e estapafúrdios precisam ser combatidos porque mantêm os abusos. Vizinhos, amigos, profissionais de saúde e professores que notam sinais de violência física ou sexual em crianças e adolescentes precisam agir e denunciar. Aqui tem que se intrometer mesmo e salvar a vida ou o psiquismo do menor indefeso.

Os abusadores contam com o silêncio de suas vítimas e isso pode ser quebrado por ações efetivas de todos nós. Trato de muitas mulheres que tiveram e têm quadros psiquiátricos muito graves devido a diversos tipos de abusos que sofreram quando crianças e adolescentes de familiares próximos. Tais cicatrizes destroem qualquer perspectiva de saúde mental na fase adulta.

Precisamos estar atentos aos sinais e sintomas de uma criança vítima de agressões. Nessa fase da vida, queixas gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarréias em situações de estresse, além de sudorese, tremores e insônia são comuns. A própria dor e lesões inexplicadas precisam ser apuradas com mais rigor. Os adultos protetores precisam indagar porque uma criança não quer ir para a casa de uma determinada pessoa pesquisando sobre a origem desse medo e pânico. Ninguém está acima de suspeita em casos de abusos, as pessoas olham pelo invólucro, pelo lado do poderio econômico, cultural, educacional e sociai do agressor. E em se tratando de mente humana qualquer perverso pode ser esconder por anos atrás de aparências que não condizem com seu caráter ou índole maldosa.

Só espero que agora não venham mais uma vez tentar justificar tais brutalidades imperdoáveis por algum transtorno mental. Pessoas com transtornos mentais geralmente não são mais violentas do que pessoas da população geral segundo estudos cientificos sérios- isso só gera estigma contra o doente mental. A exceção ocorre quando há uso abusivo de álcool e drogas o que não foi o caso do “Dr Jairinho” que merece ter seu diploma médico e mandato de vereador cassados imediatamente. Nem socorro médico ao menino inocente ele prestou lamentavelmente. Em nenhum momento, ele ou a mãe demonstraram arrependimento ou sofrimento o que nos deixa perplexos pela frieza demonstrada. E já que não amavam o Henry poderiam tê-lo deixado aos cuidados do pai biológico ao invés de torturá-lo.

Pessoas ruins ou maldosas sempre existirão. Porém, a sociedade além de precisar ficar mais atenta aos sinais de abuso precisa denunciar precocemente qualquer agressor para evitar tantas tragédias como a do menino Henry que teve todo o seu futuro ceifado por quem deveria zelar pela sua segurança, saúde e bem estar. Todos somos responsáveis.