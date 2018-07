Um estudo publicado agora on-line pela JAMA Psychiatry sugere um risco aumentado de primeira utilização de um antidepressivo e um primeiro diagnóstico de depressão entre as mulheres em uso de contracepção hormonal, especialmente a população de adolescentes.

Poucos estudos têm quantificado o efeito de uma dose baixa de contracepção hormonal sobre o risco para a depressão. sintomas de humor são conhecidos em razão da cessação do uso de contraceptivos hormonais.

Øjvind Lidegaard, MD, Universidade de Copenhague, Dinamarca, e seus colegas usaram dados de registo na Dinamarca para uma população de estudo de mais de 1 milhão de mulheres e meninas adolescentes com idades entre 15 a 34 anos. Elas foram seguidas de 2000 a 2013, com um período de acompanhamento médio de 6,4 anos.

Durante o acompanhamento, 55% das mulheres e adolescentes eram usuários atuais ou recentes de contracepção hormonal. Havia 133.178 primeiras prescrições de antidepressivos e 23.077 primeiros diagnósticos de depressão durante o acompanhamento.

Em comparação com as não usuárias, as mulheres que usaram contraceptivos orais combinados tiveram 1,23 vezes maior risco relativo de um primeiro uso de um antidepressivo e o risco para as mulheres que tomam pílulas só de progestágeno (derivado sintético do hormônio progesterona) foi 1,34 vezes. Riscos estimados para diagnósticos de depressão foram semelhantes ou inferiores. O risco para mulheres varia entre diferentes tipos de contraceptivos hormonais.

Algumas das taxas de risco mais altos foram entre as adolescentes, que tinham 1,8 vezes maior risco de primeira utilização de um antidepressivo com o uso de contraceptivos orais combinados e 2,2 vezes maior risco com pílulas só de progestágeno. Adolescentes que usavam produtos não-orais tinham risco aumentado de 3 vezes de depressão.

“O uso de contraceptivos hormonais foi associado com o uso de antidepressivos subseqüente e primeiro diagnóstico de depressão em um hospital psiquiátrico entre as mulheres que vivem na Dinamarca”, escreveram os autores. “As adolescentes pareciam mais vulneráveis a esse risco do que as mulheres de 20 a 34 anos de idade. Mais estudos são necessários para examinar a depressão como um potencial efeito adverso do uso de contraceptivo hormonal. ”

Caso esses dados importantes sejam confirmados, muito cuidado terá que ser tomado na escolha do tipo adequado do contraceptivo prescrito à população de adolescentes, uma vez que as consequências de uma depressão podem ser desastrosas também nesse período de vida.

FONTE: JAMA Psychiatry