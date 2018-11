Viver com um bebê severamente instável foi descrito como uma forma de tortura. Para Laura Conway, é uma experiência ainda gravada em sua memória.

Quando a mais nova era uma criança, ela tinha problemas de refluxo e conseguia dormir apenas por períodos de 45 minutos. O garotinho acordava gritando, emitindo um ruído que Laura comparava a uma britadeira.

“Lembro-me de deixar minha filha mais velha na creche e dizer ao funcionário: ‘Eu provavelmente não deveria ter permissão para sair de casa, estou tão cansada'”, disse ela.

“Foi implacável.”

Os pais em meio à privação extrema do sono só podem esperar que seja uma fase passageira. Mas para os bebês excessivamente infelizes, agora há novas evidências de que os sintomas graves podem ser um prenúncio de problemas futuros.

Pesquisadores australianos descobriram que os bebês classificados como severamente instáveis ​​são quase 10 vezes mais propensos até os 11 anos de idade do que seus pares estabelecidos para pontuar na área clínica por questões de saúde mental.

Essa classificação significa que eles provavelmente atingiriam o limite para um diagnóstico formal de um transtorno mental.

O Dr. Fallon Cook, que liderou a equipe de pesquisadores do Instituto de Pesquisa Infantil de Murdoch, disse que esta é a primeira evidência de que, para algumas crianças, os problemas de saúde mental podem começar a se desenvolver já na infância.

“É bastante convincente … porque anteriormente eles pensavam que os problemas de saúde mental poderiam começar a surgir na infância ou adolescência”, disse o Dr. Cook.

“Isso realmente nos entusiasma, porque significa que temos uma oportunidade realmente poderosa para desenvolver novas intervenções.

“Se pudermos entregar isso cedo o suficiente, pode ser que possamos fazer com que as crianças tenham uma trajetória mais positiva.”

Embora muitos bebês tenham problemas para dormir ou chorar, apenas uma pequena porcentagem (cerca de 3,4% neste estudo) é considerada gravemente instável, apresentando múltiplos e mais extremos problemas de sono, choro, birra, alimentação e temperamento.

Incrivelmente, quase metade desse grupo relatou problemas de saúde mental na faixa limítrofe ou clínica aos 11 anos de idade.

O Dr. Cook disse que uma das coisas mais tranquilizadoras da pesquisa é que, embora um quarto dos pais com bebês de 12 meses de idade tenha relatado problemas de sono, “esses bebês não tinham mais probabilidade de ter problemas de saúde mental”.

O estudo longitudinal acompanhou mais de 1000 bebês em Melbourne, do nascimento até os 11 anos de idade.

A pesquisa, apresentada na conferência anual da Australian Sleep Association,também descobriu que mães com bebês severamente ou moderadamente instáveis ​​eram muito mais propensas a relatar “sofrimento psicológico clinicamente significativo” – com 27% relatando sofrimento no grupo severo versus 5% no grupo estabelecido.

A professora de pediatria Harriet Hiscock disse que, enquanto os médicos estavam melhorando em perguntar aos pais sobre sua saúde mental, as mães e os pais ainda nem sempre tinham apoio adequado.

“Na nossa infindável clínica de bebês [no Royal Children’s Hospital] 45% das mães têm altos níveis de sintomas de depressão, mas 30% dos pais também têm”, disse ela.

Laura Conway disse que ela e seu marido foram capazes de sobreviver a seus primeiros anos difíceis com seu filho por causa do apoio, incluindo repetidas visitas a uma escola de sono.

Sem isso, ela disse “é difícil entender como eles teriam lidado com isso”.

A pesquisadora de desenvolvimento infantil lembra de ter dito a alguém em uma consulta de saúde materna da infância que ela só conseguia dormir quatro ou cinco horas por noite por semanas a fio, apenas para dizer “ah, bem, isso não é tão ruim”.

“Há uma expectativa de que você se torne um super-humano, uma vez que tenha um bebê, e que possa funcionar com essa quantidade de sono”, disse ela.

Mas a verdade é que a resposta ao estresse impacta de forma diferenciada nas pessoas e no seu desenvolvimento (desde a infância) com diferentes consequências a saúde mental das mesmas – e isso até pode ter associação com fatores predisposição geneticamente determinada.

E o que cabe a nós da sociedade? Medidas preventivas em pessoas vulneráveis como as sugeridas nessa ótima pesquisa australiana.