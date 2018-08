Um recente artigo do New York Times de primeira página (1) reformulou uma história de sucesso de saúde mental em uma teoria da conspiração. O artigo, intitulado “Muitas pessoas que tomam antidepressivos descobrem que não podem parar”, apresenta dados em nível de saúde pública indicando que, de fato, muitas pessoas estão tomando antidepressivos. Muitos pesquisadores interpretam isso como uma indicação do progresso no diagnóstico e tratamento bem-sucedidos da depressão – e, em particular, na conformidade com as diretrizes de qualidade que enfatizam os testes de tratamento com duração adequada. No entanto, o artigo justapõe esses dados populacionais com anedotas e pequenos estudos descritivos de indivíduos que tiveram dificuldade em interromper o tratamento. O argumento se move da falácia ecológica para a conspiração quando implica que a escassez de dados de longo prazo é intencional. Na maior parte não dito no artigo é a sensação de que não pode ser bom para todas essas pessoas estar tomando esses medicamentos a longo prazo … pode?

Ironicamente, o artigo do Times apareceu apenas uma semana depois que uma meta-análise publicada por Cipriani e colegas (2) demonstrou, mais uma vez, desta vez com base em dados de mais de 100.000 indivíduos, que os antidepressivos são geralmente similares entre si em eficácia e são consistentemente superior ao placebo. No entanto, os relatos da mídia ainda tratam rotineiramente a eficácia antidepressiva como uma questão em aberto e a toxicidade como quase uma certeza. O mesmo tratamento discriminatório não é dado a outros medicamentos existentes. E por que?

Os psiquiatras podem, portanto, ser perdoados por se entregarem à tentação de tentar entender essa ambivalência social. Dizem-nos que os antidepressivos foram originalmente considerados “suficientes para passar por uma crise, e não mais”. Lemos que “todas as outras pessoas estão deprimidas e sob medicação”, enquanto os pacientes com antidepressivos relatam “desconforto inseguro” sobre “comprimidos diários”. Nenhum desses comentários surpreenderá os clínicos – a mesma crítica ao tratamento medicamentoso da depressão tem sido expressada há décadas. A suposição latente é que a farmacoterapia representa um atalho, uma maneira de evitar o trabalho real. O termo “Calvinismo farmacológico” atribuído a Gerald Klerman na década de 70 representa “uma desconfiança geral das drogas usadas para fins não terapêuticos e uma convicção de que se uma droga faz você se sentir bem deve ser moralmente mau ”(3).

A analogia informativa pode ser o tratamento do diabetes tipo 2. Embora a dieta e o exercício tenham um impacto substancial no curso da doença (notavelmente, resultados muito mais convincentes do que os da depressão), é difícil imaginar artigos de primeira página no New York Times sobre os perigos do tratamento de diabetes a longo prazo. Em vez disso, este artigo convida os leitores a fazer saltos falaciosos que conectam ilhas da verdade em busca de uma teoria estimulante e estigmatizante: as doenças psiquiátricas e o sofrimento que elas trazem são uma falha de caráter melhor abordada por meio de uma vida limpa ou talvez purificada pelo sofrimento redentor. E isso consequentemente leva muitos pacientes a abandonarem seus tratamentos precipitadamente com riscos sérios de recorrência da depressão e graves prejuízos sócio-econômicos, pessoais e familiares.

As síndromes de abstinência foram reconhecidas desde o início da era moderna psicofarmacológica. Por essa razão, os calcadores lentos e sistemáticos – quando necessário, incorporando antidepressivos de meia-vida mais longos – representam um padrão de cuidado. E muitos médicos reconhecerão em sua prática alguns dos fenômenos observados no artigo, como pacientes que precisam de um uso muito prolongado de medicamentos pela cronicidade dos transtornos mentais. Os médicos também reconhecerão que, em alguns casos, esses sintomas representam, na verdade, a recorrência de sintomas depressivos, ansiosos e somáticos – a indicação de tratamento em primeiro lugar. Que os pacientes são capazes de sustentar o tratamento a longo prazo é prova de meio século de trabalho sobre a tolerabilidade.

O artigo também é inegavelmente correto de que sabemos muito pouco sobre as conseqüências a longo prazo dos antidepressivos – e quase todos os medicamentos de uso comum na medicina. O fato de os antidepressivos serem escolhidos pode refletir um grau incomum de desconforto com medicamentos que afetam o cérebro, mas o quadro geral nos lembra que todos os medicamentos têm impacto fora do alvo ou de longo prazo que não podem ser capturados no processo de aprovação regulatória.

Portanto, é fundamental que as análises sejam eminentemente científicas e isentas. E que todos os medicamentos sejam avaliados e julgados com o mesmo rigor e senso crítico que os antidepressivos o são.

Artigo adaptado do American Journal of Psychiatry, autoria do Dr Perlis.

Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital, Boston.

Address correspondence to Dr. Perlis ( rperlis@mgh.harvard.edu ).

Referências

1 Carey B, Gebeloff R: Many people taking antidepressants discover they cannot quit. New York Times, April 7, 2018, p A1Google Scholar

2 Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al.: Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet2018; 391:1357–1366Crossref, Medline, Google Scholar

3 Kramer P: Listening to Prozac. New York, Viking, 1993Google Scholar