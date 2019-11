O tempo para a concepção pode ser maior para as mulheres que usam medicamentos antidepressivos, mas os medicamentos não têm impacto nas taxas de nascimento ou risco de aborto, de acordo com uma nova pesquisa financiada pelo National Institutes of Health (NIH).

Depressão e uso de antidepressivos são comuns em mulheres que tentam engravidar, e este estudo fornece uma “mensagem tranquilizadora”, disse Lindsey Sjaarda, PhD, do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano Eunice Kennedy Shriver.

Sjaarda e seus colegas avaliaram a associação entre a exposição ao antidepressivo medida pelo preconceito e o tempo até a gravidez, a perda de gravidez e o nascimento de uma coorte de mulheres dos Efeitos da Aspirina nos Estudos de Gestação e Reprodução.

Na inscrição do estudo e em cada ciclo de concepção e visita à gravidez (semanas 4 e 8), a urina das 1218 participantes do estudo foi avaliada quanto à fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, trazadona, nefazodona, além dos antidepressivos tricíclicos e compostos relacionados.

Evidências de uso de antidepressivos antes da concepção – no momento da inscrição ou no último ciclo antes da concepção – foram encontradas em 183 (15%) das 1218 mulheres participantes do estudo.

A exposição ao antidepressivo antes da concepção foi associada a uma probabilidade um pouco menor de engravidar dentro de um ciclo menstrual (odds ratio, 0,77; intervalo de confiança de 95% [IC], 0,61 – 0,99).

No entanto, não houve diferença na taxa geral de nascidos vivos entre mulheres expostas e não expostas a antidepressivos (48% vs 56%).

Nas 785 gestações confirmadas com níveis de gonadotrofina coriônica humana, não houve associação entre exposição pré-concepção ou não exposição e perda da gravidez (25% vs 24%).

As mulheres que usam inibidores seletivos da recaptação de serotonina [ISRS] ao tentar engravidar tiveram um tempo um pouco mais longo da gravidez, de modo que essas mulheres devem estar preparadas para essa possibilidade, porém outros fatores, como o momento certo da relação sexual com a ovulação têm uma influência mais forte na rapidez com que casais sem problemas conhecidos de fertilidade engravidam.

Os benefícios superam os riscos

Esses dados “substancialmente” preenchem lacunas nessa área de pesquisa, com medidas objetivas de exposição de qualidade e inclusão de detecção precoce de gravidez e aborto e demonstram uma mensagem relativamente tranquilizadora para os ISRSs em geral.

Esperamos que as mulheres e seus médicos possam usar este estudo para tomar decisões mais informadas e baseadas em evidências sobre o uso de ISRS enquanto tentam engravidar.

As pacientes podem estar preocupadas com o uso de antidepressivo durante a gravidez, portanto este estudo é tranquilizador”, disse Eve Feinberg, MD, da Northwestern Medicine em Chicago, vice-presidente da Sociedade de Endocrinologia e Infertilidade Reprodutiva.

À luz desse estudo a tendência é manter o tratamento com antidepressivos serotoninérgicos na gravidez, explicando detalhadamente às nossas pacientes que uma mãe saudável é igual a uma gravidez saudável, com menos risco de depressão pós-parto.