Hoje, 29/08, comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Cerca de 9 em cada 10 casos de câncer de pulmão são oriundos do cigarro. O cigarro é o vilão para diversos tipos de câncer também, além de outras várias doenças pulmonares e cardiovasculares. E o tabagismo é uma das causas evitáveis de morte.

Tenho me preocupado com o discurso falacioso, principalmente dos jovens, que migraram para o tal cigarro eletrônico que eles denominam como vape. Eles apregoam que é um ótimo substituto ao cigarro normal ou Narguilé por ser seguro. Em 10 anos, o número de usuários do vape, principalmente no público jovem, saltou para mais de 40 milhões segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O cigarro eletrônico atrai muitos jovens sob o discurso de ser “saudável”. Há milhares de sabores diferentes vaporizáveis. Exaltam até a questão tecnológica que encanta a muitos desavisados.

Embora a ANVISA proiba a comercialização do cigarro eletrônico, muitos adolescentes conseguem importá-lo pela Internet ou compram até no mercado informal como em festas ou baladas. Alguns influenciadores digitais também prestam um desserviço na divulgação de noticias fakes sobre o cigarro eletrônico.

O discurso predominante é que a nicotina, principal componente psicoativo do cigarro e que causa dependência, não existe no cigarro eletrônico. Porém, há uma série de substâncias tóxicas menos conhecidas como vanilina, álcool benzílico e benzaldeído que causam lesões orgânicas graves. O produto contido no vapor pode conter substâncias cancerígenas e metais pesados, embora o nível de toxicidade em potencial seja menor- mas nunca desprezíveis. A temperatura do vapor também é outro fator que pode prejudicar as vias respiratórias.

Portanto, não acreditem em discursos vazios e sem embasamento científico de que o cigarro eletrônico não causa danos porque isso não é verdade. Espero que os pais fiquem atentos e vigilantes a esse novo risco aos seus filhos porque a desinformação impera.