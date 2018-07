A adolescência dos nossos filhos chega e novas preocupações surgem para todos os pais como o perigoso envolvimento com drogas- em alguns casos irreversíveis para toda a vida com riscos em todas as esferas. Muitos adolescentes experimentam drogas em grupo e por isso é sempre fundamental que os pais conheçam os amigos dos seus filhos e até os pais desses amigos. Vários quadros dramáticos de dependência química iniciam-se a partir de 13 ou 14 anos de idade. O diálogo e o convívio harmônico e respeitoso com os adolescentes é vital para a prevenção, mas alguns sinais podem ajudar na possível identificação dos jovens que iniciam o uso de drogas e os pais precisam estar atentos.

1) Fisicamente, olhos vermelhos, pupilas dilatadas, alterações de peso e apetite, alterações do padrão de sono, nariz sangrando, manchas roxas de picada e coriza são importantes de serem observados;

2) Mudanças de humor como depressão, irritabilidade, ansiedade e agressividade devem também ser avaliadas, assim como perda do interesse em atividades esportivas, isolamento ou mudanças de grupos de convívio decorrentes de tais alterações;

3) Algumas drogas podem deixar odores estranhos nas roupas, na boca e os adolescentes podem usar perfumes ou outras substâncias para disfarçá-los ou escondê-los dos pais

4) Mudanças de comportamento ou de postura no convívio com familiares e amigos antigos com rupturas ou intransigências constantes. Geralmente, o rendimento escolar diminui bastante com relatos dos professores sobre notas baixas, desinteresse abrupto pelos estudos ou até atitudes opositivas e agressivas, com envolvimento em brigas ou atitudes delinquentes.

Essas dicas são apenas a ponta do iceberg do universo complexo das drogas. O mais importante é uma relação afetuosa, de confiança e respeito entre pais e filhos sempre calcada no diálogo e iniciada na infância. Mas, a negação pode ser deletéria porque cega os pais e o diagnóstico precoce por um especialista é fundamental para o sucesso do tratamento.