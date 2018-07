Ácido fólico na gravidez previne distúrbios psiquiátricos

Atualmente, 81 países determinam a fortificação de produtos de grãos com ácido fólico para diminuir o risco de defeitos do tubo neural no feto em desenvolvimento. Isso ocorre inclusive no Brasil, embora eu desconheça que nível de controle é realizado para a checagem do cumprimento dessa determinação no nosso país onde esse tipo de controle costuma

Por Joel Rennó