Meu blasée gato Felix, agora em enigmática meditação. [Foto: Jair Barboza]

O título deste texto remete à apresentação que Carlos Drummond de Andrade faz de seus “Contos Plausíveis” (São Paulo: Cia. das Letras). Ali topamos com esta pérola – deste poeta ao mesmo tempo vanguardista e clássico, decerto no Olimpo da poesia em língua portuguesa, ao lado de Fernando Pessoa, Gonçalves Dias, Camões, Olavo Bilac… – “Só um de meus contos me acompanha por toda parte, ao jeito de gato fiel, sem que o faça para pedir alimento.”

Maravilhoso! O poeta foi iluminado por uma verdade clara e distinta. Não apenas cachorros, mas também gatos são fiéis, por mais que o preconceito popular confira aos gatos características demasiado caricaturais que carregam no egoísmo. Gatos, como gosto de sublinhar, têm o seu momento para carinho, carícia, ternura, e são fiéis nesses momentos. Nem sempre se aproxima apenas interesseiramente, à procura de alimento, mas desinteressadamente, à procura da sintonia de almas.

Por outro lado, o que talvez contribua para o preconceito da infidelidade felina é o fato de não terem uma afetividade automática, como a canina.

Para quem tem gatos, todos sabem, quase sempre um felino está ao nosso lado. No quarto, ou escritório, ou na biblioteca, bem ao lado dos livros, ou aos nossos pés, ou a meia-distância, ou lá no canto fitando-nos filosoficamente. Por vezes, no caso da minha gata Mel, coloca-se entre o computador e o teclado com o qual escrevo, e dorme! Por vezes, como no caso do meu gato Felix, quando estou triste, deitado no sofá, ele chega silenciosamente, e aconchega-se ronronando no meu peito. Por vezes, como no caso do meu gato Bóris, toda manhã pula na cama e deita-se ao meu lado.

Sim, Drummond, isso mesmo, “gato fiel”!

Absolutamente literários. Absolutamente filosóficos. Unem assim literatura e filosofia.