Belchior, poeta-filósofo de Sobral.

Belchior foi um filósofo que transformou seus pensamentos em poesia. Algumas de suas músicas estão entre as mais densas do cancioneiro popular brasileiro.

Ele tinha um quê de Bob Dilan. Ambos são poetas que cantam. Procuram, e nisso reside as suas filosofias, veicular uma visão de mundo a partir dos dilemas de suas gerações e com isso alcançam universalidade de expressão.

Ainda hoje ouço com renovado prazer a música “Paralelas” de Belchior: “Dentro do carro/Sobre o trevo/A cem por hora, ó meu amor/Só tens agora os carinhos do motor.” Há medo nesses versos, o de sentir-se em solidão e ter a companhia apenas do som de uma máquina. Medo que remete a outros versos seus que têm por cenário também uma máquina, o avião: “Foi por medo de avião/Que eu segurei/Pela primeira vez a tua mão.”

São assim as suas músicas, cortantes em seu impacto melódico e poético. Fazem-nos pensar e sentir.

Numa época tão pobre de ideias como a que o Brasil vive hoje, numa miséria que assola os debates sobre temas relevantes, miséria da qual não escapam intelectuais, políticos, letristas, músicos etc., ouvir Belchior ajuda a arejar a mente em meio a essa pobreza multifacetada.

“E as paralelas dos pneus n’água das ruas/São duas estradas nuas/Em que foges do que é teu.” Paralelas são retas equidistantes uma da outra e sem um ponto em comum. E não é que a matemática pode ajudar as artes a ponto de fundir-se nelas? A geometria é essencial para a pintura, como mostra o cubismo de Picasso, que procura criar um espaço tridimensional numa superfície bidimensional. Preciso dizer que há algo de geométrico nesses versos de Belchior?

Leibniz disse que a música é um exercício oculto de aritmética no qual a alma não sabe que está contando. Schopenhauer disse melhor: a música é um exercício oculto de metafísica no qual o espírito não sabe que está filosofando. Belchior sabia sim que estava filosofando.

Belchior, geômetra, que me traz à memória outro autor, se não geômetra, engenheiro: João Cabral de Melo Neto. Mentes que sabiam, seja a partir da dureza de um motor ou da dureza de uma pedra, extrair poesia, necessária para dias tão pobres intelectualmente no Brasil.

Belchior, poeta-filósofo de Sobral.