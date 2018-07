1. Um quadro monocromático é melhor visto com um fundo de suporte que contraste com ele. Assim, o branco sobre o branco do famoso quadro de Malevich é melhor visto num fundo de suporte preto.

O mesmo pode comparativamente ser aplicado à relação entre filosofia e psicologia. A psicologia é melhor compreendida com o seu fundo de suporte da filosofia. Suporte: dá sustentação, é sólido que permite estabilidade.

2. A montanha é aconchegante na sua figura, sendo de fácil contemplação, dependendo do nicho em que nos encontramos. Já o mar, com sua imensidão sublime, pode ser inóspito e realçar a pequenez e fragilidade humanas, exigindo assim esforço do contemplador para contemplá-lo.

3. Vendo e ouvindo a reação das pessoas a um panorama natural, que tão bem lhes faz à saúde, a mais comum é: “Que belo”! “Que lindo”!

4. Como a natureza impacta esteticamente nas pessoas!: uma paisagem, mais até que um quadro pintado; o estrondoso barulho das águas de uma cachoeira, mais até que uma música cantada.

5. A percepção estética emocionada da natureza pode depois perfeitamente desaguar do capítulo de uma ética (pedagogia) de conservação do meio ambiente, pelo viés do puramente desinteressado.

Estética da natureza, pois, como crítica da razão instrumental e do interesse capitalista em considerar a natureza como um mero objeto de manipulação, esquecendo-se da sua dignidade e como esta faz bem para a nossa saúde.

Portanto, conservar amplas imensidões da natureza pura e simplesmente para o prazer de contemplá-la. Aliás, como já ocorre no caso dos parques naturais, os mais famosos sendo o “Grand Canyon” e o “Yellowstone” nos Estados Unidos.