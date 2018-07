Renoir. “Julie Manet”. Fonte: Google imagens.

A IMAGINAÇÃO não é só, como dizem os filósofos, a capacidade de tornar presente o que está ausente, mas também a capacidade de antecipar o que ainda não se ausentou, porque nunca se presentificou.

***

Para MULHERES SINTÉTICAS, homens sintéticos. Esse é o “estado da arte” do atual panorama dos envolvimentos amorosos.

***

Nos dias atuais a BELEZA HUMANA vende, em especial a beleza feminina. Algo anti-grego e anti-renascimento, pois a Grécia antiga e o Renascimento valorizavam mais a beleza masculina. A comercialização da beleza feminina vale em especial para as modernas sociedades industriais do Ocidente. Por outro lado, em muitas sociedades muçulmanas, o corpo feminino é vestido de cima a baixo, ocultando assim as suas formas; ou seja, ali as modelos não fazem sucesso, portanto não ganham dinheiro fácil. Em realidade, o Ocidente industrializado, e um tanto quanto decadente, serve-se do negócio com a beleza feminina porque esta auxilia na venda de mercadorias, ao excitar o consumo.

***

Psicologia

Sem filosofia

Sem valia

Amor

Sem ardor

Não tem valor