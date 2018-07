Meu Gato Felix. Autor dos “aforismos felinos”.

Pintar e escrever

Pintar ou escrever?

Escrever como quem pinta.

Pintar como quem escreve.

Obumbrar

Certas palavras soam estranho e podem encher o nosso ouvido com a sua rara sonoridade. São um enigma para decifrar com a ajuda dos dicionários. É o caso de “obumbrar”. Recordo-me de ler esta palavra num livro de fotografias sobre o sertão nordestino. O termo encontrava-se numa citação extraída de Os Sertões de Euclides da Cunha. Era parte de um comentário sobre uma foto, na qual encontrava-se uma árvore no primeiro plano e, ao fundo, o céu anuviado. Pois bem, é justamente isto o que significa ali obumbrar: anuviar, formar nuvens. O céu ao fundo da foto obumbrava-se, anunciando a esperada chuva naquela terra tão castigada pelas secas.

Terceira margem do rio

Algumas coisas boas se vão na vida. Trata-se de uma rotina semelhante à do ciclo das estações do ano. Mas outras coisas boas ocupam o seu lugar. O importante e saudável é deixar que as coisas desempenhem o seu movimento, como o rio ou o riacho que fluem – encontram travações, redemoinhos formam-se – mas em seu curso natural sempre chegam ao seu escoadouro. Assim nós jogamos o natural jogo da gravidade, com o que a vida espelha a circulação sanguínea.

Sabedoria de vida

Concordo com Schopenhauer. Como na vida, um dia tem as suas idades: a manhã é a juventude; a tarde é a maturidade; a noite é a idade avançada. Que cada um faça bom uso das idades do dia, como da vida, pois, como diz outro filósofo, Voltaire, “quem não tem o espírito da sua idade, da sua idade tem todos os dissabores.”

Luz do sol

Não temer a liberdade nem a imaginação. Do contrário é como temer a luz do sol.