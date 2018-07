Este texto é apenas para retomar um anterior sobre a assim chamada “farra do boi” que macula o mapa de Santa Catarina, um estado tão belo por natureza.

Na semana de páscoa encena-se aqui um espetáculo dos mais cruéis sobre a face da terra, verdadeira ode à barbárie.

Bois, tidos como Judas, são soltos em descampados ou ruas ou praias ou manguezais e viram objeto de torturas: apedrejados, perseguidos, rabo puxado, chifres por vezes cortados, eles fogem, pulam cercas, caem, são levantados para serem novamente apedrejados, mutilados etc. E tudo isso sob o aplauso da ignorância e de autoridades temerariamente lenientes com a gravidade do fato, ou seja, o crime de descumprimento do Recurso Extraordinário número 153.531-8/SC; RT 753/101 do Supremo Tribunal Federal e da Lei Federal nº 9.605, de Fevereiro de 1998 contra crimes ambientais.

Ao ver esse promíscuo conluio entre autoridades lenientes e bandidos ensandecidos que maltratam o bicho que nada fez contra eles, impossível não lembrar do filósofo Schopenhauer: “O que sempre e em toda parte me surpeendeu na vida real é que… nunca consegui formar uma noção razoável da pequenez e da miséria do ser humano.”

Moçada, quem for contra essa barbárie, espalhar o texto pelo facebook, pelo twitter, etc… Vamos, sim, incomodar as autoridades locais que fazem vistas grossas para esse assunto. Em última instância, no não-cumprimento da proibição do Supremo Tribunal Federal, uma campanha pelo boicote ao turismo nos lugares do Estado onde ainda se pratica a farra do boi (inclusive Florianópolis); decerto isto surtiria efeito, pois pode doer no bolso de muita gente.