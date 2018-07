O filósofo alemão Kant, na sua obra Fundamentação da metafísica dos costumes, perguntou-se sobre o que é a FELICIDADE.

Depois de muito meditar, chegou à conclusão de que se trata de um conceito vazio, sem realidade alguma. Por quê?

Os exemplos que ele dá são simples e geniais para provar os seus raciocínios.

Assim, para muitos a felicidade é a RIQUEZA. Mas de quantos cuidados precisa alguém para mantê-la (no Brasil os ricos vivem em casas que são verdadeiras prisões, tal é o aparato de segurança para se protegerem de assaltos e sequestros), e quanta inveja e cilada não atrai sobre si?

Para muitos a felicidade é uma VIDA LONGA. Mas quem garante que esta não será cheia de misérias?

Para muitos, e acredito que a maioria assim pensa, a felicidade é ter SAÚDE. Mas quantos com plena saúde, justamente por serem ricos nisto, não abusam da sua condição, e estragam a saúde, o que leva a uma existência de sofrimentos? E há o outro lado da moeda: pessoas com pouca saúde, DOENTES mesmas, por estarem nesta condição, tratam melhor do próprio corpo e espírito – e assim levam uma vida até mais “feliz”, com o devido cuidado de si – que a aquelas pessoas que têm saúde e a gastam prodigamente.

Ou seja, ninguém pode definir precisamente a felicidade. Decerto, pelos exemplos acima, ela não se encontra nos extremos. Nesse sentido, mais uma vez me ocorre a sabedoria dos antigos, especialmente a dos estoicos e de Aristóteles. A felicidade, para eles, está no “justo meio”.

Porém esse justo meio varia de pessoa para pessoa. Caberia a cada um, com a arte da paciência, buscar no CONHECE-TE A TI MESMO os elementos do próprio justo meio.

De fato, viver nos extremos é coisa de imprudentes, pois mais dia menos dias a conta vem, e pagá-la é uma infelicidade nada ilusória. E neste caso não vale dividir, muito menos dar a conta para os outros pagarem.