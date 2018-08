No belo filme “2001, uma odisseia no espaço”, dirigido por Stanley Kubrick, baseado em romance de ficção científica de Arthur C. Clarke, trava-se uma batalha final entre máquina e humano, no espaço, em região próxima ao planeta Júpiter.

Essa batalha é entre o computador da espaçonave, Hal 9000, apresentado com sua inteligência artificial, e os astronautas da mesma. Hal tenta assumir o controle da missão sideral, mas, por sua rebeldia, é desligado.

A cena do filme, um dos melhores da arte cinematográfica, simboliza aquilo que penso que será a batalha final sobre a face da terra, que levará ao apocalipse (me perdoem o drama, mas estou exercitando a minha imaginação), vale dizer, entre a inteligência artificial e a inteligência humana. O resultado dessa batalha será o que costumamos ver nos filmes de ficção científica, a saber, o caos cinza da destruição, como no último e também belo “Blade Runner 2049”.

Quando digitamos uma procura de assunto no Google, aparece algo que combina com nossas preferências, seja de assuntos, seja de produtos que queremos comprar ou lugares para onde queremos viajar. Isso foi resultado de cálculos matemáticos feitos por algo parecido a uma inteligência artificial. Porém os comandos prévios foram feitos por humanos.

Mas, isso eu ouvi numa entrevista de um especialista em inteligência artificial, o grande problema será quando uma máquina ensinar outra máquina. Nesse momento, elas de fato terão autonomia, e, eu penso, instalar-se-á um conflito entre máquina e humano. Esse momento talvez não esteja longe, e será o estopim da batalha final: o apocalipse sobre a face da terra.