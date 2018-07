O maiô cavado e as botas brancas dos anos 1980 viraram terninho e sapatênis em 2015, quando trocou a Globo pela Record TV. O estilo, livremente inspirado em Ellen DeGeneres, foi prontamente rejeitado pelo público. Graças ao reality Dancing Brasil, que estreia na segunda-feira, 3, suas antigas peças foram eliminadas de seu guarda-roupa. Saem os looks informais e entram os vestidos de gala, maquiagens carregadas e penteados despojados.

“As pessoas queriam ver o meu lado ‘mais gay’, mais montado”, disse a apresentadora durante o encontro com a imprensa, no Rio, para lançar o reality show. “Minhas roupas serão diferentes e eu virei [trabalhar] mais chique. E a plateia também será convidada para vir mais arrumadinha. Não vai poder vir de calça jeans.”

Em seus 33 anos de TV, esta será a primeira vez que Xuxa estará à frente de uma franquia. O Dancing Brasil é a versão nacional do Dancing With The Stars, da BBC, presente em mais de 50 países. A rede britânica, por sinal, aposta no sucesso da investida brasileira e tem acompanhado todos os detalhes de sua execução, desde a confecção do cenário à gravação das vinhetas e ensaios dos competidores.

“Nunca fiz um programa formatado e justamente por ser um formato eu não me meti em nenhuma etapa de criação. Optei por estudar as regras e ver exatamente como funciona. Pegamos o melhor do que já foi feito lá fora para aplicar aqui dentro”, explicou.

Dança, gatinha. Xuxa será a primeira apresentadora da franquia Dancing With The Stars a se envolver com a dança na prática. Dos 13 programas previstos, ela surgirá dançando com os competidores em seis edições. A ideia é que cada dia o programa apresente uma coreografia diferente, com números coletivos com os participantes que restarem na competição.

E será nestes momentos de dança coletiva que Xuxa surgirá bailando. “Todas as roupas que irei usar foram criadas para que eu tenha mais mobilidade. Pode ser que o Sergio Marone também entre na dança comigo”, brincou a apresentadora com o ator, que atuará como repórter de bastidores.

Quem sabe faz ao vivo. Xuxa, enfim, terá o esperado programa ao vivo. Ela teve essa promessa da Record TV assim que chegou à nova emissora, mas a regalia foi suspensa após uma série de desconfortos que acabaram indo ao ar. Ela, obviamente, não gostou da mudança e reclamou.

“O que eu queria [apresentar um programa ao vivo] não estava disponível para ser feito pela Record aqui no Rio. Agora, com a Endemol – produtora responsável pela execução do reality – conseguimos fazer o ao vivo”, pontuou ela que, pela primeira vez, dividirá o comando de uma atração com outro apresentador. “Vai ser difícil trabalhar com ele, porque as mulheres não vão querer olhar para mim e só irá olhar para ele”, brincou.

Dancing Brasil estreia dia 3 de abril, às 22h40, na Record TV.