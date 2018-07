Como a Rússia voltou a ser o centro das atenções nos últimos dias por conta dos Jogos Olímpicos de Inverno, que estão em andamento na cidade de Sochi, a empresa holandesa Gamesys BV não perdeu tempo e lançou um game para ironizar a lei anti-gay criada, em 2013, pelo presidente russo Vladimir Putin.

No jogo Putin Gay Dress-Up (um trocadilho com o nome do russo), Putin é um boneco fora de forma que espera ganhar roupas e acessórios através dos jogadores. Mas as únicas opções de vestimentas são, digamos, fora do padrão que o presidente impôs a seu país.

As roupas e acessórios fazem alusão ao universo gay – bastante estereotipado -, para ironizar a aversão de Putin à comunidade GLS.

Nas seis etapas, o jogador pode colocar roupas femininas no presidente, além de acessórios eróticos. Ao final, a montagem entra na galeria juntamente com o nome do autor, e pode ser visualizada por todos os internautas. Para criar seu próprio Vladimir Putin, clique aqui.

Dê uma olhada em algumas criações já publicadas: