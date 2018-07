Laços de Família, Malhação, Mulheres de Areia e Meu Bem, Meu Mal elevaram em 1200% a audiência do Viva Play, plataforma de vídeos on demand do canal Viva, entre os meses de fevereiro e julho.

As mulheres paulistas e cariocas, entre 25 e 44 anos, são as mais assíduas.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.