Somente no episódio do dia 19 a Band vai revelar os candidatos selecionados para a fase de apresentações ao vivo do X Factor Brasil.

Até lá, o público acompanhará uma das etapas mais eletrizantes do reality: o desafio das cadeiras, momento em que os jurados escolhem os quatro melhores artistas de cada categoria.

Tudo já foi gravado e a coluna teve acesso aos nomes que ultrapassaram esta fase. Caso não goste de spoilers, pare a leitura por aqui.

Eis os finalistas: Tamires Alves, Rafael Oliveira, Cristopher Clark e Prih Queiroz no time de adultos; os grupos Valter Jr. e Vinícius, O Clã, TropeirÁfrica e Ravenna; Eli, Diego Martins, Conrado e Miguel Ev entre os homens; e Naomi Dominguez, Jenni Mosello, Ariane Villa Lobos e Heloá Holanda entre as mulheres.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta sexta-feira (7).